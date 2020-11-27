Robot Süpürge Arayanlara Uygun Fiyatlı Çözüm: Mi Vacuum

Akıllı robot süpürge denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Xiaomi'nin imzasını taşıyan Mi Robot Vacuum Süpürge, Cuma indirimlerine özel uygun bir fiyatla tüketicileri bekliyor. Gelin, ürünün neler sunduğuna ve fiyatına daha yakından göz atalım.

Kısa bir süre önce hayatımıza giren robot süpürgeler, akıllı ev teknolojisi çağında artık bir ihtiyaç haline geldi. Bu küçük cihazlar, siz çalışırken ya da halletmeniz gereken diğer işlerinizle ilgilenirken evin içinde dolaşarak sizi temizlik derdinden kurtarmasıyla biliniyor.

Akıllı robot süpürgeler, günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılsa da birçok kişinin aklında hâlâ bu ürünlere dair soru işaretleri bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Xiaomi imzalı Mi Robot Vacuum Süpürge'nin yeteneklerinden bahsedeceğiz. Üstelik Xiaomi robot süpürge, Cuma indirimlerine özel uygun bir fiyatla tüketicileri bekliyor.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Süpürge neler sunuyor?

1800 Pa (pascal) hava basıncına kadar motor kullanımı sunan Mi Vacuum Süpürge, güçlü ve sağlam yapısıyla en zor kirlerde bile etkileyici sonuçlar sunabiliyor. İnsan gücüne ihtiyaç duymadan kendi kendine çalışabilen akıllı robot süpürge, yüksek emiş kapasitesi sayesinde evcil hayvan tüylerinden en küçük kırıntılara kadar güçlü bir süpürme deneyimini kullanıcılara vadediyor.

Xiaomi Mi Vacuum Süpürge, 10 mm kenar temizleme özelliği sayesinde ulaşılması zor alanları kolaylıkla temizlerken aynı zamanda sahip olduğu akıllı sistem teknolojisiyle evinizin iç haritasını çıkararak kendi rotasını oluşturuyor. Cihazda ayrıca kendi temizlik rotasını belirlemesi için 3 farklı işlemci bulunuyor.

Profesyonel bir yazılım ile geliştirilen Xiaomi Mi Vacuum için ayrıca bir mobil uygulama da bulunuyor. Uygulama mağazalarından indirebileceğiniz uygulama sayesinde cihazın temizleme durumunu ve yolunu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir, yine uygulama üzerinden temizlik zamanlayıp bir temizlik rotası oluşturabilirsiniz.

Pil tarafında 5.200 mAh'lik bir bataryayla birlikte gelen akıllı robot süpürge, tam şarjda 2,5 saatlik kesintisiz bir temizlik sunuyor. Güç %20'nin altına düştüğünde otomatik olarak şarj standına dönen cihaz, %80 doluluğa ulaştığı zaman bitmemiş temizlik programı varsa çalışmaya devam ediyor.

Siz diğer işlerinizle ilgilenirken evinizin temizlik işlerini halleden Mijia Robot Vacuum Süpürge, Cuma indirimleri ciddi bir indirimle satışa sunuluyor. Ürünü satın almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.