Xiaomi, yeni akıllı saati Mi Watch Revolve'u duyurdu. 6 Ekim'de piyasaya sürülecek akıllı saat, şık tasarımı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Xiaomi'nin yeni akıllı saati, uygun sayılabilecek fiyatıyla da ön plana çıkıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saati Mi Watch Revolve'u duyurdu. Mi Watch Color'ın yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan akıllı saat, şık tasarımı ve uygun sayılabilecek fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Şimdi Xiaomi'nin yeni akıllı saatinin teknik detaylarına biraz daha yakından bakalım.

Xiaomi Mi Watch Revolve, 1.39 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip. Corning Gorilla 3 korumasına sahip olan ekran dayanıklı bir yapıya sahipken 450 nite kadar parlaklık değerlerinde kullanılabiliyor. 46 milimetre tek çerçeve yapısına sahip olan saat, paslanmaz çelik gövdesiyle de zengin duruyor. Kullanıcılar, Xiaomi'nin yeni akıllı saatini 5 farklı kayış renginde satın alabiliyorlar.

Karşınızda Xiaomi Mi Watch Revolve

Mi Watch Revolve, "Always on Display" özelliğine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin "Xiaomi Wear" isimli uygulaması üzerinden kontrol edilebilen akıllı saat, 110'dan fazla saat yüzü sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu akıllı saatte 10 spor aktivitesinin anlık takibini gerçekleştirebiliyorlar. Dahili GPS desteğine sahip olan Mi Watch Revolve, 5 ATM su basıncına dayanıklı yapısıyla da dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan akıllı saat, Xiaomi'nin kendi işletim sistemini kullanıyor. Kullanıcılar, bu akıllı saati kullanırken akıllı telefonlarına gelen tüm bildirimleri görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca stres seviyesi ölçümü, kalp atış hızı, uyku takibi gibi yetenekler de Mi Watch Revolve'da mevcut. Tüm bu özelliklere sahip olan akıllı saate güç veren bataryanın kapasitesi ise 450 mAh olarak belirlenmiş durumda.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Watch Revolve'un 450 mAh'lık bataryası, 14 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Ancak kullanıcılar, bildirimleri ve kalp atış takibini sürekli olarak aktif hale getirdiklerinde, bu süre biraz daha kısalıyor. Xiaomi'ye göre kullanıcılar, bu akıllı saati 150 dakikada tam şarj edebiliyorlar.

Xiaomi Mi Watch Revolve, 6 Ekim itibarıyla Amazon üzerinden satın alınabilecek. Akıllı saat ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak. Xiaomi'nin açıklamalarına göre kullanıcılar, bu akıllı saate 150 dolar (yaklaşık 1,180 TL + vergiler) karşılığında sahip olabilecekler. Mi Watch Revolve'un Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.