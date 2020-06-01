Akıllı ev eşyalarından cep telefonlarına birçok farklı türde ürün tanıtan Xiaomi, Weibo'da yayınladığı bir yazıda Mijia markasında isim değişikliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Mijia adı altında tanıtılan ürünlerin artık 'Xiaomi Smart Life' markasıyla anılacağı belirtildi.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir akıllı ev teknolojisi ürünlerini ‘Mijia’ markası altında tanıtıyordu. Bu marka altında elektrikli süpürgelerden su ısıtıcılarına kadar birçok türde teknolojik ürün tanıtan şirket, bugün Weibo’da yaptığı bir paylaşımla Mijia alt markası için isim değişikliğine gittiğini ve orijinal ismi ‘Xiaomi Smart Life’ olarak değiştirdiğini açıkladı.

Akıllı tüketici elektroniği eşyalarını artık Xiaomi Smart Life markası altında tanıtacak olan firma, markanın logosunu ise aynı şekilde bıraktı. Yapılan resmi açıklamada şimdilik başka bir değişiklik yapılmayacağı, daha önceleri Mijia markası altında satılan cihazlarda hiçbir şeyin değişmeyeceği ve yeniden markalamanın ürün konsepti veya cihaz serisiyle bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Xiaomi, Mijia markası altında hangi ürünleri tanıtıyordu?

Xiaomi’nin son zamanlarda Mijia markası altında tanıttığı birçok farklı ürün bulunuyor. Bu ürünler arasında elektrikli su ısıtıcısı, elektrikli tıraş makinesi, 360 derece kamera, elektrikli scooter, sensörlü gece lambası, 1080p IP kamera, spor ayakkabılar, akıllı sabunluk ve çöp kovası gibi pek çok teknolojik ürün yer alıyor.

Firma, Mijia adı altında son olarak akıllı su ısıtıcısı piyasaya sürmüştü. Mijia Akıllı Elektrikli Kettle 1S olarak adlandırılan ısıtıcı, kaynatılan suyu bir nevi termos görevi görerek bir süre aynı ısıda sabitleyebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Elektrik sorunlarına karşı üçlü güvenlik korumasıyla gelen ısıtıcı, aynı zamanda 21 dolarlık (143 TL) bütçe dostu fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Artık küresel pazarda Mijia yerine ‘Xiaomi Smart Life’ markasını kullanacak olan Çinli firmanın, akıllı tüketici elektroniği konseptindeki ürünlerini ilerleyen günlerde de tanıtması bekleniyor. Bu noktada firmanın Mijia markası için isim değişikliğine gitmesi, küresel pazardaki müşterileri elde etmek için oldukça mantıklı bir hamle gibi görünse de bu isim değişikliğinin sonuçlarını ancak ilerleyen günlerde göreceğiz.