Xiaomi Redmi, inanılmaz uygun fiyatlı telefonu Redmi 17C'yi resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla Türkiye de dahil dünya çapında çok fazla ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise firma, bütçe dostu telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Redmi 15C’nin halefi niteliğindeki Redmi 17C modeli resmen tanıtıldı.

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Redmi 17C modeli, aşırı uygun fiyatlı giriş segment bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Çok beklentisi olmayanların tercih edebileceği günlük standart kullanım için yeterli bir model. Arkasında orta kısma yerleştirilen yuvarlak kamera kurulumunu, önünde ise nihayet çentiği bırakıp delikli ekran tasarımına geçildiğini görüyoruz.

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Redmi 17C teknik özellikleri ve fiyatı

Ekran 6,88 inç, 720x1640 piksel, 120 Hz, LCD İşlemci MediaTek Helio G81 RAM 4 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 5160 mAh ( İşletim sistemi HyperOS 3

Redmi 17C modeli, 120 Hz’lik HD+ çözünürlüklü 6,88 inç boyutunda bir ekranla geliyor. MediaTek’in giriş seviye işlemcisi Helio G81’den güç alan modelde 4 GB RAM var. 13 MP arka kameraya sahip cihazın bataryası ise 5160 mAh olarak açıklandı. Telefonun 4+64 GB’lık giriş seviye versiyonu 142 dolara satılacak. 4+128 GB ise 162 dolar.