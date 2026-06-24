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Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı

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Xiaomi Redmi, inanılmaz uygun fiyatlı telefonu Redmi 17C'yi resmen tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla Türkiye de dahil dünya çapında çok fazla ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise firma, bütçe dostu telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Redmi 15C’nin halefi niteliğindeki Redmi 17C modeli resmen tanıtıldı.

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Redmi 17C modeli, aşırı uygun fiyatlı giriş segment bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Çok beklentisi olmayanların tercih edebileceği günlük standart kullanım için yeterli bir model. Arkasında orta kısma yerleştirilen yuvarlak kamera kurulumunu, önünde ise nihayet çentiği bırakıp delikli ekran tasarımına geçildiğini görüyoruz.

İçerikten Görseller

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, Büyük Batarya Sunan Xiaomi Redmi 17C Tanıtıldı
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Redmi 17C teknik özellikleri ve fiyatı

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Ekran 6,88 inç, 720x1640 piksel, 120 Hz, LCD
İşlemci MediaTek Helio G81
RAM 4 GB
Depolama 64/128 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 5160 mAh (
İşletim sistemi HyperOS 3

Redmi 17C modeli, 120 Hz’lik HD+ çözünürlüklü 6,88 inç boyutunda bir ekranla geliyor. MediaTek’in giriş seviye işlemcisi Helio G81’den güç alan modelde 4 GB RAM var. 13 MP arka kameraya sahip cihazın bataryası ise 5160 mAh olarak açıklandı. Telefonun 4+64 GB’lık giriş seviye versiyonu 142 dolara satılacak. 4+128 GB ise 162 dolar.

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