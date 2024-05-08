Xiaomi, Mijia Floor Fan Pro adlı ayaklı vantilatörünü tanıttı. Cihazın en ilgi çekici özelliklerinden biri ise power bank ile çalışabilmesi.

Yaz ayları yaklaşıyor ve hâliyle de vantilatörlere ilgi artıyor. Evde kullanılan ve herhangi bir şekilde teknolojik hâle getirilebilen her şeyi Mijia markası altında üreten Xiaomi, şimdi de ayaklı vantilatörünü paylaştı. HyperOS işletim sistemine sahip olan cihaz oldukça ince bir tasarıma sahip.

Mijia DC Inventer Floor Fan Pro adı verilen vantilatörün sadece 8,7 santimetre inceliğinde olduğunu görüyoruz. Bu da vantilatörün çoğu geleneksel versiyondan çok daha ince olmasını sağlıyor. Böylece cihazı saklamak da daha kolay oluyor. Xiaomi bunun için oldukça sağlam bir saklama kutusu sunuyor.

9 farklı rüzgar modu

Cihazın birden fazla şekilde kontrol edilebildiği belirtiliyor. Bu yöntemler arasında 30 metre mesafeden kontrol sağlayan Bluetooth kumanda ve fiziksel düğmeler de yer alıyor. Ayrıca HyperOS Connect'e ve Xiao AI sesli asistana sahip olan pervane, sesli olarak da kontrol edilebilecek.

7 pervane kanadına sahip olan cihaz, saniyede 25 metreküplük rüzgar oluşturabiliyor. Mi Home uygulamasından da kontrol edilebilen vantilatörün dokuz farklı rüzgar seçeneği bulunuyor ve rüzgar hızı da tam 100 farklı kademeye sahip. Rüzgar seçenekleri arasında ise göl kenarı, teras, bahçe gibi alternatifler mevcut.

Doğrudan prize takılabilen cihazın USB Type-C girişi de bulunuyor. Böylece uygun bir power bank ile vantilatörü priz olmayan yerlerde de bir süre kullanmak mümkün oluyor. Xiaomi'ye göre cihaz, 10000mAh'lik power bank ile en düşük hızda tam 22 saat çalışabiliyor.

Bu ilginç vantilatör, Çin'de 399 yuan (kabaca 1800 TL) fiyat etiketiyle satışta bulunuyor.