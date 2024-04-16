Xiaomi, akıllı ev ürünlerine bir yenisini ekledi. Mijia Akıllı Görünmez Kıyafet Kurutucu'yu tanıttı. Bu kurutucu tavana gizlenebiliyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, akıllı ev ekosisteminin bir parçası hâline getirebileceği her şeyi akıllı hâle getirmeye devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de tavanla birleşen ve oldukça sessiz şekilde çalışan Mijia Akıllı Görünmez Çamaşır Kurutucu'yu tanıttı. Bu kurutucu oldukça sessiz çalışıyor.

Xiaomi Mijia Akıllı Görünmez Çamaşır Kurutucu Özellikleri

Kurutucunun ilk dikkat çeken yanı ise ultra ince tasarımı oldu. Mijia Akıllı Görünmez Çamaşır Kurutucu'nun genişliği yalnızca 8 santimetre. Bu incelik de ürünün tavana kolayca yerleştirilebilmesini sağlıyor. Ayrıca cihazı takıldığı yerden çıkardığımızda da geride iz bırakmadığı belirtiliyor.

Kurutucunun içinde 36W ışık bulunuyor ve bu ışığın renk tonu ve parlaklığı da ayarlanabiliyor. Mijia uygulamasından bu kurutucunun gece ışığı modunu kullanmak da mümkün olabiliyor. Üzerinde rüzgâr korumalı askı bulunan tasarım sayesinde de önceden delikler açılmasına gerek kalmıyor. Ayrıca kurutucu ile Xiaomi'nin akıllı ekosistemindeki çamaşır makinesi, akıllı perde gibi farklı ürünler arasında bağlantı da kurulabiliyor.

30 kilograma kadar taşıyabilen bu kurutucu üzerinde beş farklı akıllı kurutma sistemi bulunuyor. Bu sistemler arasında iki aşamalı yükselme koruması, yük dengeleyici, otomatik durma özelliği ve nazik yükseltme mekanizması bulunuyor Alüminyum ve çelik kullanılan tasarım sayesinde 6000 defaya kadar çamaşır kurutmak mümkün oluyor.

Mijia Akıllı Görünmez Çamaşır Kurutucu'nun satış için iki opsiyonu bulunuyor. Tek direkli versiyon kitle fonlama aşamasında 138 dolara, normal şartlar altında da 151 dolara satılacak. Set olarak almak isteyenler için ise bu rakamlar 262 dolar ve 303 dolar olacak.