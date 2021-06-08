Xiaomi, Türkiye'de Ürettiği Redmi 9T'yi Satışa Sundu

Xiaomi'nin birkaç ay önce duyurduğu ve Türkiye'de ürettiği Redmi 9T modeli satışa çıktı. Giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan Redmi 9T, ne yazık ki beklentileri aşan bir fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki yerini almış durumda.

Bir süredir Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapan Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de ürettiği akıllı telefonu Redmi 9T'yi satışa sundu. Bundan birkaç ay önce gerçekleştirilen bir lansmanda duyurulan telefon, Türkiye'de üretilmiş olmasının avantajı ile nispeten daha uygun bir fiyatlı olabilirmiş gibi görünüyor. Peki Xiaomi'nin Türkiye'de ürettiği Redmi 9T, tüketicilere neler sunuyor?

Giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan Redmi 9T, 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, sahip olduğu çentikte ise 8 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş şekilde bulunuyor.

Karşınızda Türkiye'de üretilen Redmi 9T

Redmi 9T, Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. 6.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olan telefon 18 watt hızlı şarj desteği de sunarken, işletim sistemi cephesinde ise Android 10 tabanlı MIUI 12'yi görüyoruz.

Telefonun arka kısmında, giriş seviye için iddialı sayılabilecek bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. Yapay zeka ile de desteklenen kamera kurulumu, kullanıcının beklentisini karşılayacak gibi görünüyor.

Redmi 9T teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB/6 GB

4 GB/6 GB Depolama: 64 GB/128 GB

64 GB/128 GB Ekran: 6,53 inç Full HD+ IPS LCD

6,53 inç Full HD+ IPS LCD Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh, 18W hızlı şarj

6.000 mAh, 18W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Xiaomi, tüm bu özelliklere sahip olan Redmi 9T'nin küresel fiyatını, 159 euro ila 199 euro aralığında açıklamıştı. Türkiye'de üretilen ve bugün itibarıyla satışa sunulan telefonun fiyatı ise şu şekilde açıklandı;