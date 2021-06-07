Nubia Red Magic 6R Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Nubia, en yeni amiral gemisi telefon modeli Red Magic 6R'yi duyurdu. Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olan telefon, hem oyun hem de günlük kullanım için uygun bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Nubia Red Magic 6R, 24 Haziran'da satışa çıkacak.

Çinli teknoloji şirketi ZTE'nin alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Nubia, "Red Magic 6R" olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Şirkete göre günlük ihtiyaçlar için tasarlanmış bir oyuncu telefonu olan Red Magic 6R, sahip olduğu teknik özellikler ve fiyatıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor.

Nubia Red Magic 6R, 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla birlikte geliyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz tazeleme ve 360 Hz dokunma hassasiyet oranı vadediyor. Kavislere sahip olan ekranın deliğine yerleştirilmiş olan ön kamera ise kullanıcılara 16 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Nubia Red Magic 6R

Nubia'nın yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilebilen Red Magic 6R, Android 11 tabanlı "RedMagic OS 4.0" arayüzüyle çalışıyor. Telefonun sahip olduğu batarya ise 4.200 mAh kapasiteli ve kullanıcılar, bu telefonda 55 watt hızlı şarj desteğinin neler sunabileceğini deneyimleyebilecekler.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda Sony IMX682 sensöre sahip 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası yer alıyor. Tüm bu özelliklere baktığımızda, Nubia Red Magic 6R'nin oyun performansı kadar kamera performansının da beğenilebileceğini söyleyebiliriz.

Nubia Red Magic 6R teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED, 144 Hz, FHD+

6.67 inç büyüklüğünde AMOLED, 144 Hz, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 12 GB'ye kadar (LPDDR5)

12 GB'ye kadar (LPDDR5) Depolama: 256 GB'ye kadar (UFS 3.1)

256 GB'ye kadar (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 4.200 mAh (55 watt hızlı şarj desteği)

4.200 mAh (55 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı RedMagic OS 4.0

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Nubia Red Magic 6R, 24 Haziran itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefonun fiyatlandırma durumu ise şu şekilde olacak;