Xiaomi, Tüm Ekranı Parmak İzi Okuyucu Geliştiriyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonların tüm ekranını parmak izi okuyucuya dönüştüren bir teknoloji geliştiriyor. Bu teknolojiyle ekranınızı açmaya çalışırken meydana gelen hataların da ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Söylentilere göre Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları, hata payını ortadan kaldırarak ekran kilidini açmayı hızlandıran ‘tüm ekran parmak izi tarayıcı’ya sahip olabilir. Çin ulusal paten veri tabanından bir kişi; Çinli teknoloji devi patentini aldığı yeni bir parmak izi tarama teknolojisi sayesinde tüm ekranın parmak izlerini algılamasının sağlanabileceği iddia etti.

İlk olarak GizmoChina tarafından tespit edilen patente göre bu söz konusu yeni teknoloji kullanıcıların telefonlarının kilidini açmak için ekranın herhangi bir yerine dokunmalarını kapsıyor. Başka bir deyişle Xiaomi’nin yeni akıllı telefonlarında ekranın tamamı parmak izi sensörü görevi görecek ve bu sayede de telefon kilidini açmak için kullanıcıların birden çok kez deneme yapmalarına gerek kalmayacak.

Ekran kilidini açmak için telefon ekranınızın herhangi bir yerine dokunmak yeterli olacak

Bildiğiniz üzere mevcut ekran altı parmak izi tarayıcı teknolojisinin parmak izinizi algılaması için parmağınızı belirli bir noktaya yerleştirmenizi gerektirir. Tüm ekran parmak izi tarayıcısı ise parmak izi tespiti için belirli bir noktaya dokunup basılı tutmayı gerektirmeyecek.

Yeni paten bu teknolojinin nasıl işleyeceğini da ortaya koyuyor. İlk olarak kapasitif dokunmatik ekran katmanının altında birkaç kızılötesi LED ışık vericisi bulunacak. AMOLED ekranın üzerinde olacak olan bu kızılötesi LED ışı vericilerinin üzerinde ise kızılötesi ışık alıcıları olacak.

Öncelikle, bir kullanıcının ekrandaki parmak izini taramak için ekrana parmağıyla dokunması gerekecek. Sonrasında ise kapasitif dokunmatik ekran bu dokunuşu kaydederek konumunu ve ardından parmağın şeklini kontrol edecek. Kızılötesi ışık parmakla temas ettikten sonra geri yansıyarak kızılötesi ışık alıcılarına ulaşacak ve kızılötesi ışık hızı verilerini kullanarak parmak izinin dış hatları belirlenecek.

Bu işlemi, kullanıcının kayıtlı olanla aynı olup olmadığını belirlemek için bu veriler ile önceden kaydedilmiş parmak izi bilgileri arasında bir karşılaştırma yapılması takip edecek. Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra ise kullanıcı ekranın herhangi bir yerine dokunarak akıllı telefonun ekran kilidini açabilecek.

Bu patenti alan ilk şirket Xiaomi değil

Öte yandan Xiaomi, tüm ekran parmak izi ekran altı teknolojisinin patentini alan ilk teknoloji şirketi değil. Daha öncesinde Huawei de Hindistan, Kore, Japonya, Avrupa, Çin ve ABD dahil pek çok pazar için geçerli olan benzer bir patenti Ağustos 2020'de sunmuştu; ancak bu teknoloji hala gizliliğini korumakta.