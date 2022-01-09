P50 Pro ve P50 Pocket'ın Global Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei, geçtiğimiz temmuz ayında P50 ve P50 Pro telefonunu, aralık ayında da P50 Pocket katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Şimdi de şu an yalnızca Çin'de mevcut olan P50 Pro ve P50 Pocket'ın global versiyonlarının çıkış tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ülkeler arası gerginlikler sebebiyle ABD tarafından yaptırımlara maruz kalan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde bu yaptırımlar sebebiyle yıllık gelirinde %29’luk bir azalma yaşadığını duyurmuştu. Ancak şirket, 2022’den umutlu olduklarını ve otomotiv gibi birçok alanda girişimlerini artıracağını açıklamıştı. Biz de sizlerle şirketin Tesla’ya rakip olabilecek yeni elektrikli otomobilini paylaşmıştık.

Şimdi de şirketin akıllı telefonlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz temmuz ayında P50 ve P50 Pro, aralık ayında da katlanabilir telefon P50 Pocket dev şirket tarafından yalnızca Çin'de tanıtılmıştı. Şimdi de bu telefonların ikisinin global versiyonlarının çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberlere göre heyecanla beklenen P50 Pro ve P50 Pocket’ın küresel lansmanı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

P50 Pro ve P50 Pocket, 12 Ocak’ta küresel çıkışını yapacak

Bu iki telefonun şu an yalnızca Çin’de mevcut olduğunu belirtmemiz gerek. Ancak gelen yeni açıklamalar P50 Pro ve P50 Pocket’in önümüzdeki günlerde dünya genelinde tanıtılacağını ortaya çıkardı. Huawei Malaysia tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamalara göre bu iki telefonun uluslararası çıkış tarihi 12 Ocak olarak belirlendi.

Yapılan açıklamalarda, Huawei P50 Pro’nun, Çin versiyonunda bulunan Kirin 9000 yerine Snapdragon 888 4G işlemciye sahip olacağı, P50 Pocket’ın da HarmonyOS yerine EMUI 12 yazılımına sahip olacağı ifade edildi.

P50 Pro’nun EMUI 12 ile gelip gelmeyeceği ile ilgili ise henüz resmi bir bilgi yok; ancak birçok kaynak bu telefonun da P50 Pocket gibi EMUI 12 ile çıkış yapacağını düşünüyor. RAM ve depolama açısından da her iki telefonun 8 GB / 256 GB çıkış yapacağı, P50 Pocket Premium Edition’un ise 12 GB RAM 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı da gelen haberler arasında yer aldı.