Xiaomi, 45 gram ağırlığında ve AA pille çalışan Wireless Mouse Lite 3 adlı yeni kablosuz mouse modelini tanıttı.

Xiaomi, kablosuz mouse ailesine yeni bir model daha ekledi. Wireless Mouse Lite 3 adını taşıyan bu model, hafifliği ve temel işlevleriyle günlük kullanıma uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3, sade bir tasarıma sahip olup, uzun süreli kullanımlarda rahatlık sunacak şekilde yuvarlak hatlarla tasarlandı.

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 özellikleri

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 özellikleri ise şu şekilde:

Pil hariç 45 gram, oldukça hafif bir gövdeye sahip.

2.4 GHz kablosuz bağlantı sunuyor; USB alıcısı ile çalışıyor.

USB alıcısı, farenin arka kapağında yer alan özel bir bölmede saklanabiliyor.

1000 DPI optik sensör ile geliyor.

Bluetooth veya şarj edilebilir pil desteği yok; standart AA pille çalışıyor.

Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 fiyatı

Wireless Mouse Lite 3, şu an için yalnızca Çin’de satışa sunuldu ve fiyatı 5 dolar olarak açıklandı. Türkiye’de satışta olan mevcut Xiaomi mouse modelleri arasında Wireless Mouse Lite 2, Wireless Mouse 3 ve Gaming Mouse Lite bulunuyor. Bu modellerin fiyatları sırasıyla 449 TL, 699 TL ve 899 TL olarak listelendi. Xiaomi, yeni modelin global pazarlarda da satışa çıkacağını duyurdu.