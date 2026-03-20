Xiaomi, 902 KM Menzilli SU7’yi Tanıttı: Tesla’dan Daha Ucuz

Xiaomi, yeni nesil SU7 modelini tanıttı. Araç, 902 km’ye kadar menzil sunarken fiyatıyla Tesla Model 3’ten daha uygun konumlanıyor.

Elektrikli otomobil pazarında rekabet giderek kızışırken, Xiaomi yeni nesil SU7 modeliyle iddiasını artırdı. Tanıtılan model, hem sunduğu menzil hem de fiyatıyla doğrudan Tesla Model 3’ü hedef alıyor.

Özellikle menzil tarafında dikkat çeken araç, tek şarjla 902 km’ye kadar ulaşabiliyor. Üstelik bu performansa rağmen fiyat tarafında Tesla’nın altında kalmayı başarıyor.

SU7 serisi zaten piyasaya çıktığı günden bu yana güçlü bir satış performansı sergiliyor. Yeni nesil modelin de bu başarıyı devam ettirmesi bekleniyor. Hatta önceki versiyon, Çin’de bir dönem Model 3’ü satışta geride bırakmayı başarmıştı.

902 km’ye kadar menzil sunuyor.

Yeni SU7’nin en dikkat çeken özelliği menzil tarafı. Pro versiyon, CLTC standartlarına göre 902 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Bu da segmentinde **oldukça iddialı **bir değer anlamına geliyor.

Tesla Model 3’ten daha ucuz.

Xiaomi’nin yeni SU7 modeli, fiyat tarafında Tesla Model 3’ün altına konumlanıyor. SU7’nin başlangıç fiyatı 219.900 yuan (yaklaşık 31.800 dolar) seviyesindeyken, Tesla Model 3’ün güncel başlangıç fiyatı Çin’de yaklaşık 245.900 yuan (35.000 dolar civarı) seviyesinde bulunuyor.

Şirketin bu hamlesi, otomobil tarafında ne kadar agresif ilerlediğini de gösteriyor. Xiaomi, akıllı telefonlardan sonra elektrikli otomobil pazarında da güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.