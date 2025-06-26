Xiaomi’nin katlanabilir telefon ailesine eklediği yeni model MIX Flip 2 sonunda tanıtıldı. Tasarım, teknik donanım ve fiyat bilgileri netleşti. Dört farklı renk ve üç bellek seçeneğiyle gelen cihazda ekran, kamera, batarya ve menteşe tarafında dikkat çeken yenilikler bulunuyor. Ayrıca 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Xiaomi, katlanabilir telefon ailesine bir yenisini ekledi: MIX Flip 2 sonunda tanıtıldı. Tasarım çizgileri büyük ölçüde önceki modelle aynı kalsa da, donanım tarafında dikkat çeken iyileştirmeler var.

MIX Flip 2, dört farklı renk ve üç farklı bellek seçeneğiyle geliyor. Ekrandan bataryaya, kameradan menteşe yapısına kadar birçok noktada ufak ama önemli yenilikler var. Özellikle yeni menteşe sistemi sayesinde telefon artık çok daha düzgün katlanabiliyor.

Karşınızda Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip 2, kapak ve iç ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık değeri sunuyor. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan cihaz, çift buhar odacıklı soğutma sistemiyle geliyor. Arka tarafta geniş açı ve ultra geniş açı olmak üzere iki 50 MP kamera bulunurken, ön tarafta 32 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. 5.165 mAh kapasiteli batarya, 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip.

Xiaomi MIX Flip 2 teknik özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.86 inç iç ekran, 120 Hz, 3200 nit parlaklık İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP (geniş açı) + 50 MP (otomatik odaklama, 5 cm makro) Ön Kamera 32 MP selfie kamerası, 4K video kaydı Batarya 5.165 mAh, 67W kablolu, 50W kablosuz şarj Soğutma Çift buhar odacıklı sistem

Xiaomi MIX Flip 2 fiyatı

Xiaomi MIX Flip 2’nin 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonu yaklaşık 715 euro, 512 GB depolamalı modeli 775 euro, en yüksek donanıma sahip 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı seçenek ise 870 euro civarında etiketle raflardaki yerini alacak. Kutudan ise bir USB kablosu, iki parçalı bir kılıf ve 67W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.