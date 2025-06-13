Tesla, lüks SUV ve sedan modelleri Model S ve Model X'in yeni versiyonlarını ABD'de satışa sundu. Yeni modeller, birkaç küçük yenilik dışında öyle büyük değişikliklerle gelmiyor.

Ülkemizde de çok ilgi gören, dünyanın en büyük eletkrikli otomobil üreticilerinden Tesla da her otomobil devi gibi düzenli olarak araçlarının yeni nesillerini piyasaya sürüyor. Şimdi ise şirket, lüks sedan ve SUV modelleri olan Model S ve Model X’in yeni versiyonlarını resmen tanıttı.

Ülkemizde bulunmayan bu modellerin yeni versiyonları, ABD’de resmen satışa çıktı. Araçlar, birkaç küçük detay ve yeni bir renk dışında öyle büyük değişikliklerle gelmiyor. Genel anlamda önceki nesil ile aynı kalmışlar.

Karşınızda yeni Tesla Model X ve Model S!

Tesla, X üzerinden yaptığı paylaşımla yeni Model S ve X’in satışa çıktığını ve nasıl yeni özelliklere sahip olduğunu paylaştı. Buna göre her iki araçta da yepyeni bir mavi renk seçeneği kullanıcılara sunulacak. Ayrıca Model S’in dış tasarımında, yüksek hızlarda maksimum performansı vermesi için küçük değişiklikler yapılmış.

Model S Long Range modelinin menzili 659 kilometre olacak. Bu da onu şimdiye kadarki en uzun menzile sahip Tesla otomobili hâline getiriyor. Yeni tekerlek tasarımları ve geliştirilmiş aerodinamikler menzilin artmasını sağlıyor. Ayrıca araçlara yepyeni bir ön kamera da eklenmiş. Bu kameranın sürücüye çok daha fazla görüş alanı sunmayı hedeflediği aktarıldı.

İç mekân konusunda da yenilikler var. Şİrketin söylediğine göre artık araçlarda çok daha az rüzgar ve yol sesi duyulacak, aktif gürültü engelleme özelliği çok daha efektif çalışacak. Yeni dinamik ortam aydınlatması ise gösterge paneli ve kapılar boyunca kullanıcıların seveceği benzersiz animasyonlar sunacak.

Bunlar dışında Model X’te daha fazla bagaj alanı, uyarlanabilir sürüş farları, yeni burç ve süspansiyon tasarımıyla daha yumuşak sürüş gibi yenilikler var. Model S, ABD’de 84.990 dolardan başlayan fiyatlarla, Model X ise 89.990 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor.