Xiaomi Yeni Kulaklığı Open Headphones Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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Xiaomi'nin Harman iş birliğiyle geliştirdiği açık tasarımlı Open Headphones Pro, beş sürücülü yapısıyla dikkat çekiyor. Open Headphones Pro, ses sızmasını azaltan özel teknolojiler ve yapay zekâ destekli akıllı özelliklerle donatıldı. Akıllı özellikleriyle de hem işe giderken ya da yolculuk esnasında işlevsel bir deneyim vadediyor.

Xiaomi, kulaklık kategorisine yepyeni bir model daha kattı. “Open Headphones Pro” adı verilen bu kulaklık, açık tasarımı ve tam beş sürücüyle donatılmış ses mimarisi sayesinde oldukça iddialı görünüyor. Hem tasarımıyla hem de teknik özellikleriyle ses tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil açık kulaklık modeli “Open Headphones Pro”yu sonunda resmen tanıttı. Harman iş birliğiyle geliştirilen bu kulaklık, tam beş farklı sürücüyü bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanımda hem konforu hem de performansı ön planda tutan model, malzeme kalitesi ve dayanıklılık konusunda da oldukça iddialı. Aynı zamanda ses sızıntısını en aza indiren özel teknolojiler ve yapay zekâ destekli akıllı özelliklerle donatılmış olması da cabası.

Xiaomi Open Headphones Pro özellikleri

xiaomi open headphones

Özellik Detay
Sürücü Yapısı  1 dinamik sürücü, 2 hareketli demir sürücü, 2 tiz sürücü
Malzeme Sıvı silikon kaplama, 0.6 mm titanyum tel çerçeve
Esneklik 45 mm’ye kadar eğilebilir yapı
Dayanıklılık 5.000 defa bükülme testinden geçmiş
Ses Önleme %60 ses sızıntısını engelleyen teknoloji
Akıllı Özellikler Sesli not kaydı, anlık çeviri

Xiaomi Open Headphones Pro fiyatı

Xioami Open Headphones Pro modelinin fiyatı yaklaşık 138 dolar seviyesinde. Açık tasarımı sayesinde günlük hayatta çevreyle iletişimi koparmadan müzik dinlemek isteyenler için pratik bir seçenek sunuyor. Akıllı özellikleriyle de işe giderken ya da yolculuk esnasında işlevsel bir deneyim vadediyor.
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Kaynak : https://xiaomitime.com/xiaomi-open-headphones-pro-announced-industry-first-five-driver-open-design-54190/
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