Yakın Tarihin En Başarısız 10 Akıllı Telefonu

Akıllı telefon üreticileri, her zaman dünyanın en iyi modellerini piyasaya sürmediler, bazıları gerçekten faciaydı. Başarısızlığıyla tarih yazmış olan akıllı telefon modelleri çok fazla sayıda mevcut. Biz de ilginizi çekebilecek, ufak tefek sıkıntılardan gerçekten felaketle sonuçlanan akıllı telefon modellerine bir liste hazırladık.

Günümüzün en popüler ve en fazla pazar payına sahip iki akıllı telefon üreticisi olan Apple ve Samsung bile piyasaya başarısızlığıyla sükse yaratan akıllı telefon modelleri sürmeyi başarmıştı. Tabii başarısızlığıyla tarih yazan telefon modelleri bu iki markadan ibaret değildi. Geçmişin telefon devi Blackberry’den tutun da aslında bir bilgisayar markası olan Dell’in akıllı telefon modellerine kadar birçok başarısızlık öyküsü bulunuyor.

Başarısızlık öykülerinin arasında dolandırıcılık, bir telefona kapasitesinin çok üstünde görev yüklemek, gereksiz özellikler ve fabrikasyon hataları gibi örnekler mevcut olan akıllı telefon listemizde hem çok ünlü markaların modelleri hem de fazla bilinmeyen markaların modellerini hikâyeleriyle birlikte sizler için listeledik.

Yakın tarihin başarısız akıllı telefonları:

Escobar Gold 11 Pro

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy Beam

Dell Streak 5

YotaPhone

Samsung Galaxy Fold

Microsoft Kin One

Vertu

Blackberry Storm

iPhone 6 Plus

Escobar Gold 11 Pro (Makyajlı iPhone 11 Pro)

Ekran: 6,1 inç LCD Liquid Retine Display

İşlemci: A13 Bionic

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP geniş açılı + 12 MP 120 derece ultra geniş açılı çift sensör

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 3.110 mAh

Pablo Escobar'ın kardeşi tarafından kurulan Escobar isimli bir şiketin geliştirdiği bu özel sürüm, mağazin haberleri gibi hızlı yayılmıştı. Şirketin beyanına göre iPhone 11 Pro’nun tamamen altın kaplama bir versiyonunu olan bu model, iPhone 11'in resmi fiyatı olan 1.149 dolar yerine 499 dolardan satışa sunmuşlardı. Daha sonrasında gerçekten altın kaplama olmadığı anlaşılan akıllı telefon, büyük bir dolandırıcılık olayı olarak tarihe geçti.

Her şeyi çok iyiyken kıyafeterin içini gösteren kamerası yüzünden linç edilen OnePlus 8 Pro:

Ekran: 6,78 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB/12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB/256 GB

Arka kamera: 48 MP

Ön kamera: 16 MP

Batarya: 4.510 mAh

OnePlus 8 Pro, ilk duyurulduğunda herkesi heyecanlandırmıştı. Şirketin söylediğine göre akıllı telefon, içerisinde kendiliğinden filtreli kamera ve X-Ray kamera barındırıyordu. Telefon piyasaya çıktığında tabii ki herkes bu özelliği kullanmaya başladı ve her şey yolunda gidiyordu, ta ki insanlar bu X-Ray özelliğinin bazı kıyafetlerin içini de gösterdiğini fark edene kadar. Daha sonrasında OnePlus geri adım attı ve X-Ray özelliğini kamera uygulamasından kaldırdı.

Projeksiyonlu ancak bataryası buna yetmeyen Samsung Galaxy Beam:

İşlemci: NovaThor U8500

RAM: 768 MB

Ekran: 4,0 inç

Arka kamera: 5 MP 720p

Ön Kamera: VGA (1,3 MP)

Batarya: 2.000 mAh

Depolama: 8 GB

Her ne kadar konsept olarak çok başarılı gözükse de Samsung Galaxy Beam, pratikte o kadar da tatmin edici bir sonuç verememişti. Telefonun olayı, dahili olarak gövdesinde bir projeksiyon ile gelmesiydi ancak üretici Samsung bir şeyi atlamıştı: Bu akıllı telefon donanımında projeksiyona sahip olabilmek için diğer tüm bileşenlerden kısılmıştı. Telefonun bataryası hiçbir şeye dayanmıyordu, çalışmakta güçlük çekiyordu ve yavaştı. Bu nedenle beklenen başarıya ulaşmadı.

Dell Streak 5

Ekran: 5 inç

İşlemci: Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1

RAM: 512 MB

Depolama: 16 GB

Arka kamera: 5 MP

Ön Kamera: VGA

Batary: 1.530 mAh

Özellikle bilgisayarları ile tanınan Dell'in telefon serisi Streak için 5. model ile sonun başlangıcı olmuştu. 2010’da piyasaya sürülen diğer akıllı telefonlara göre çok büyük bir ekranı olan Dell Streak 5, Android’in o dönemki en güncel sürümü yerine 1.3 sürümünü çalıştırıyordu ve birçok uygulamaya erişimi yoktu. Dell’in bir yazılım şirketi olmamasına rağmen bir Android telefon geliştirmeye çalışması onu başarısızlığa sürüklemişti.

Her iki tarafıda ekran olan YotaPhone:

Ekran: 4,3 inç

RAM: 2 GB

Batarya: 1.800 mAh

İşlemci: Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro

Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 1 MP

Depolama: 32 GB

Rus şirketi Yota, YotaPhone isimli akıllı telefon konseptini duyurduğunda ilgi çekmeyi başarmıştı. Konsept olarak YotaPhone’un arka panelinde bir ekran daha bulunuyordu ve buradan yazı okuma gibi basit işlemleri gerçekleştirebiliyordunuz. Ancak telefon hem çok pahalı bir fiyata piyasaya sürülmüştü hem de bataryası sadece 1.800 mAh’di. Yota şirketi, donanım sağlayıcısına yüklü bir miktarda siparişte bulunmuştu ancak sonra satışların yüksek olmayacağını öngörüp üretim talebini geri çekmişlerdi ve bu sayede 126 milyon dolarlık bir dava ile karşı karşıya kalmışlardı. 2017'de yayınladığımız yukarıdaki videoda ise serinin ikinci ve son modelini incelemiştik.

Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold:

Ekran: 7,3 inç Infinity Flex

İşlemci: Snapdragon 855

Arka kamera: 16 MP + 12 MP geniş açılı + 12 MP

Ön kamera: 2 adet 10 MP kamera

RAM: 12 GB

Dahili depolama: 512 GB

Batarya: 4.380 mAh

Samsung’un 2019 yılında tanıttığı Galaxy Fold, tüm akıllı telefon dünyası için devrimsel bir nitelikteydi zira dünyanın ilk katlanabilen akıllı telefonuydu. Her şey teoride mükemmel ve yeni görünse de Galaxy Fold, henüz daha piyasaya sürülmeden birçok sorunla geliyordu. Telefonun ekranındaki pikseller ölüyor, üzerindeki cam kalkıyor, katlanan kısımda iz oluşuyor ve telefonun arasındaki boşluktan telefonun içi görünüyordu.

Mesajlaşma uygulamalarını desteklemeyen Microsoft Kin One:

İşlemci: Nvidia Tegra

Ekran: 2,6 inç 320x240 piksel

RAM: 256 MB

Kamera: 5 MP 480p

Batarya: 1.240 mAh

Depolama: 4 GB

Sosyal medya devriminin yeni yeni başladığı dönemlerde Microsoft, kullanıcılara tüm sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimlerin tamamının gösterildiği bir akıllı telefon tasarlamıştı. Microsoft Kin One, yuvarlak bir kasaya sahipti ve altında fiziksel QWERTY klavye bulunduruyordu. Ancak büyük bir sorun vardı ki telefona mesajlaşma uygulamalarını indiremiyordunuz ve üstelik sosyal medya bildirimleri sadece 15 dakikada bir güncelleniyordu. Bu sebeple telefon tarihe karıştı.

Uzan ailesine ait Vertu'nun tüm telefonları:

Akıllı telefon dünyasının Rolex’i olarak düşünebileceğiniz Vertu markası, lüks akıllı telefon üreticisiydi. Ta ki borçlanıp iflas edene kadar. ‘İnsanlar bir kol saatine yüzbinlerce dolar verebiliyorsa akıllı telefona niye vermesinler?’ mantığıyla yola çıkan Vertu, piyasaya el üretimi lüks akıllı telefonlar sürüyordu. Mantık olarak yanlış bir şey görünmese de karşısında Samsung ve Apple gibi seri üretim şirketleri bulunan Vertu, bir telefonu çıkardığında 2 yıl öncesinin özelliklerine sahip olduğu için telefonlarını satamıyordu ve bu yüzden iflas etti. Bu arada firmanın sahibi Cem Uzan'ın ağabeyi Hakan Uzan'dı.

Kutudan çıkar çıkmaz donmaya başlayan Blackberry Storm:

Ekran: 3,25 inç

İşlemci: Qualcomm MSM7600

RAM: 128 MB

Depolama: 1 GB

Batarya: 1.400 mAh

Bir zamanın devi olan Blackberry’nin iPhone ile rekabet içerisinde kalabilmek için geliştirdiği sözde akıllı telefon Blacberry Storm, tarihin en kötü akıllı telefonu olarak anılıyor. Fiziksel bir dokunmatik ekranı olan telefon, kendisinden önce gelen tuşlu Blackberry telefonlarla aynı işletim sistemine sahipti ve bir akıllı telefon için geliştirilmiş olan iOS ile yarışamıyordu bile. Ekranda gecikmeler oluyor, telefon çok takılıyor ve tek seferde sadece tek bir noktaya dokunabiliyordunuz.

Çıtkırıldım iPhone 6 Plus:

Ekran: 5,5 inç

İşlemci: Apple A8 (20 nm)

RAM: 1 GB

Depolama: 16, 32, 64, 128 GB

Arka kamera: 8 MP

Ön kamera: 1,2 MP

Batarya: 2.915 mAh

2015 yılında piyasaya sürülen iPhone 6 ve 6 Plus, o dönemin en çok dalga geçilen akıllı telefonları olmuştu. Katlanabilir telefon olmamasına rağmen özellikle iPhone 6 Plus, kasasının üretildiği malzeme dolayısıyla en ufak bir baskıya maruz kaldığında bükülüyor ve düzelmiyordu. Telefonunu fazla dikkatli kullanmayanlar için bu dehşet verici bir şeydi. Bu durum özellikle internette birçok mim yapılmasına sebep oldu.

Böylelikle başarısızlığı olay olan akıllı telefonlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sinema, oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik veya rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.