Sabah 04.00 sularında dünya çapında erişim sorunları yaşayan YouTube, 2 saatlik sürecin sonunda geri döndü.

YouTube'un dünya çapında, her ülkede aynı anda erişim problemleri yaşaması pek de alışık olduğumuz bir şey değil. TSİ 04.00 sularında bir anda hem uygulamalar üzerinden hem de tarayıcıdan erişimin kaybolduğu YouTube, yaklaşık 06.00 sularında yeniden hizmete girdi.

Bu süreçte YouTube anasayfasına girdiğinizde teknik ekibin sorunlarla uğraştığına dair bir ibare alınıyordu. Aynı şekilde farklı bir siteden bir YouTube linkine tıkladığınızda videonun kullanılamadığına dair ibare geçiyordu. YouTube'un geri dönüşü ise resmi Twitter hesapları aracılığı ile duyuruldu.

"Geri döndük! Herkese gösterdiği sabır için teşekkür ederiz. Sorun yaşamaya devam ederseniz lütfen bize bildirin."

Süreç içerisinde atılan tweet'ler de görülmeye değerdi:

"Acele edin ve çözün şunu!"

"@YouTube TV iyi iş Google. NBA'in açılış gecesi ve TV servisiniz çökmüş durumda. Çağrı merkezi de kapalı!"

"Benimle dalga geçiyor olmalısınız. YouTube çöktü! Hadi ama..."

"Anti-sosyalliğe devam!"