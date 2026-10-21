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Yapay Zekâ Çılgınlığı Samsung’u Harekete Geçirdi: Şirketten Önemli Hamle!

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Samsung ve SK Hynix, yapay zekâ talebi ve Çinli rakipleriyle mücadele için Çin fabrikalarında gelişmiş çip üretimine geçiyor.

Yapay Zekâ Çılgınlığı Samsung’u Harekete Geçirdi: Şirketten Önemli Hamle!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ teknolojilerinin tetiklediği devasa bellek talebi ve Çinli rakiplerin hızla artan pazar payı, Güney Koreli yarı iletken devlerini kritik bir adım atmaya zorladı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Samsung Electronics ve SK Hynix, artan rekabetle başa çıkmak ve yapay zekâ odaklı küresel talebi karşılamak amacıyla Çin’deki fabrikalarını daha gelişmiş çipler üretecek şekilde modernize ediyor.

ABD’nin çip üretim ekipmanlarına getirdiği ihracat kısıtlamalarının gölgesinde ilerleyen bu yenileme süreci, iki şirket için hassas bir denge politikasını da beraberinde getiriyor.

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Yapay Zekâ Çılgınlığı Samsung’u Harekete Geçirdi: Şirketten Önemli Hamle!
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Samsung'un "Monami" projesi

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Samsung, küresel NAND flaş bellek üretiminin yaklaşık %40'ını gerçekleştirdiği Çin'in Şian kentindeki tesisini kapsamlı bir dönüşümden geçiriyor. Halihazırda 200 katman civarında çipler üreten tesis, şirket içinde "Monami" kod adıyla yürütülen proje kapsamında 286 katmanlı V9 NAND çipler üretecek şekilde güncelleniyor. Şirket, bu yılın aralık ayında aylık 5 bin plaka ile başlayacak üretimi, Aralık 2027'ye kadar 40 bin plakaya çıkarmayı hedefliyor.

Yenileme çalışmalarının ABD ihracat düzenlemelerine tam uyum içinde yürütüldüğünü belirten Samsung yetkilileri; üretimin küresel talebi karşılamayı amaçladığını, mevcut kapasitenin artırılmadığını veya yeni bir üretim tesisi inşa edilmediğini vurguluyor.

SK Hynix'ten Dalian hamlesi

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Güney Kore'nin bir diğer çip devi SK Hynix ise Çin'in Dalian kentindeki tesislerinde çıtayı yükseltiyor. 2021 yılında Intel'in NAND birimini bünyesine katarak Solidigm adıyla faaliyet gösteren şirket, şu an 192 katmanlı çipler ürettiği fabrikasını en az 240 katmanlı ürünlere geçirmeyi planlıyor.

Şirket kaynakları, Dalian tesisinde 240 katmana kadar üretim izni bulunduğunu ve ilerleyen dönemde 300 katman üzeri çiplerin Ar-Ge süreçleri için Washington'dan izin talep edilebileceğini ifade ediyor. Bu çalışmaların, SK Hynix'in ABD'de kurmayı planladığı yeni NAND fabrikası için bir zemin hazırlaması öngörülüyor.

Portföyünde 160 ve 232 katmanlı çiplerin yanı sıra 294 katmanlı modeller de bulunduran YMTC'nin 300 katmanı aşan bellekler üretmeye hazırlandığı belirtiliyor. Çinli rakibin bu atağına karşılık Samsung ve SK Hynix, Çin'deki üretim hatlarını Güney Kore'deki gelişmiş standartlara yaklaştırarak pazardaki hakimiyetlerini korumayı amaçlıyor.

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