Yapay Zekaya Sorduk: Şu An Haberimizin Olmadığı, Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Spor Dalları

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Yapay zekâya şu an haberimizin bile olmadığı ancak gelecekte ortaya çıkabilecek spor dallarını sorduk. Gelin neler önerdiğine tek tek bakalım.

Spor dediğimiz zaman aklımıza futbol, basketbol, voleybol gibi branşlar geliyor. 

Ancak yapay zekânın gelecekte ortaya çıkabilecek yeni spor dallarına dair ilginç öngörüleri var. Hazırsanız listemizin ilk sırasıyla başlayalım.

Droneball

droneball

Yapay zekânın bize ilk önerisi 'Droneball' adlı bir spor dalı oldu. Buna göre, iki takım, özel olarak tasarlanmış otonom veya uzaktan kumandalı drone’ları kullanarak bir topu havada belirlenen hedefe ulaştırmaya çalışacak. Her bir drone’un pas engelleme, hızlanma gibi ayrı ayrı özellikleri olacak

Zero-G Combat

dövüşen astronotlar

İsmi epey havalı duran bu spor dalında astronotlar veya özel olarak yetiştirilmiş sporcular, düşük yer çekimi koşullarında dövüşecek.

Artırılmış Gerçeklik Parkuru

zero g combat

Sporcular, gerçek dünyadaki fiziksel engelleri artırılmış gerçeklik gözlükleri takarak sanal dünyada aşmaya çalışacak. Hatta ilerledikleri parkurda oluşturalacak sanal engeller ani bir şekilde belirecek ve böylece sporcuların refleksleri de ölçülecek.

Mekanik Dövüş Ligi

mekanik dövüş ligi

Yapay zekânın önerdiği tüm spor dalları arasında sıra en dikkat çekici olanlardan birine geldi. Mekanik Dövüş Ligi’nde sporcular, içlerine girebilecekleri küçük, zırhlı mekanik savaş robotları ile birbirleri ile dövüşecek. Tabii ki bu dövüşün tıpkı şu anki dövüş sporlarında olduğu gibi belirli kuralları olacak. 

Siz bu spor dallarından en çok hangisini beğendiğiniz? Sizce en zevklisi hangisi olur? 

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