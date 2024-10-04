ChatGPT’ye yakın bir dönemde insanlığın ihtiyaç duymayacağı meslekleri sorduk. Peki bize verdiği yanıtlar ne oldu?

Çağımızın ihtiyaçları her geçen gün değişiyor. Buna binaen, bazı mesleklere artık gerek duyulmazken bazı meslekler de öne çıkıyor.

Biz de bu konuyu ChatGPT ile konuştuk ve kendisine ''Yakın bir gelecekte kaybolacak meslekler nelerdir?'' diye sorduk. Bakalım yapay zekâ bize ne yanıtlar verdi?

1-Veri giriş elemanı

''Otomasyon ve yapay zekâ teknolojileri, veri giriş işlemlerini çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabiliyor. OCR (Optik Karakter Tanıma) ve RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) gibi teknolojiler, insanların yaptığı manuel veri giriş işlemlerini hızla devralmakta. Bu nedenle, özellikle büyük veri tabanlarına veri giren manuel iş gücüne olan talep hızla azalıyor.''

2-Kasiyer

''Self-servis kasalar ve temassız ödeme sistemleri sayesinde perakende sektöründe kasiyerlere olan ihtiyaç azalıyor. Özellikle büyük market zincirleri ve mağazalar, müşterilerin kendi ödemelerini yapabildiği otomatik kasaları yaygınlaştırıyor. Bu teknolojiler daha hızlı ve düşük maliyetli olduğu için, kasiyerlerin işlevi zamanla ortadan kalkabilir.''

3-Müşteri hizmetleri temsilcisi

''Yapay zekâya dayalı sohbet botları (chatbots) ve doğal dil işleme sistemleri, müşterilere hızlı ve etkili bir şekilde hizmet verebiliyor. Artık birçok müşteri desteği, sesli yanıt sistemleri ve dijital asistanlar aracılığıyla sağlanıyor. Bu da müşteri hizmetleri temsilcilerinin işlerini daha az gerekli hale getiriyor, çünkü yapay zekâ müşteri sorularını çok daha hızlı çözebiliyor.''

4- Postacı

''E-posta, anlık mesajlaşma ve elektronik belgeler sayesinde fiziksel posta kullanımı yıllardır azalıyor. Ayrıca, drone ve otonom teslimat araçlarının yaygınlaşması, fiziksel paket ve mektup dağıtım işini daha otomatik hale getiriyor. Posta dağıtıcılarına olan ihtiyaç, özellikle dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte giderek azalacak.''

5-Taksi Şoförü

''Otonom (sürücüsüz) araçlar, taksi ve ulaşım sektörünü büyük ölçüde dönüştürebilir. Şu anda pek çok teknoloji firması ve otomotiv devi, sürücüsüz araçları geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bu araçlar, trafik yönetiminden güvenliğe kadar birçok avantaj sunduğundan, taksi şoförlerine olan talebin azalmasına yol açacak. Sürücüsüz taksi hizmetleri, maliyetleri düşürüp güvenliği artırırken insan faktörünü ortadan kaldırabilir.''

''Yakın bir gelecekte kaybolacak meslekler nelerdir?'' sorumuza ChatGPT'nin verdiği yanıtları dinlediniz.

ChatGPT'nin verdiği cevapları olduğu gibi aktardık. Peki siz de bu mesleklere ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.

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