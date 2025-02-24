Gizemli polisiyelerden hayal gücünün sınırlarını zorlayan fantastik ve bilim kurgu eserlere göz atmanız gereken farklı türde kitap tavsiyeleri bu listede.

Hazır havalar soğumuşken evde keyifli zaman geçirmek isteyenlerin sesi olmak istedik ve hayal gücünüzle birleştirdiğinizde okurken zamanın nasıl aktığını anlayamayacağınız kitap önerileri hazırladık. Kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız, bu kitapların sunduğu renkli dünyalar sizin için ilgi çekici olabilir.

"Bu içerik 24.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Yapay zekânın iyiliksever olanı: Fırtına Bulutu - Neal Shusterman

Fırtına Bulutu, insanları yöneten iyiliksever bir yapay zekâdır. Ancak Tırpan Cemiyeti üzerinde gücü yoktur. Rowan, ortadan kayboluşundan bir yıl sonra, yozlaşmış tırpanları avlayan bir efsaneye dönüşür. Kıtada onunla ilgili dedikodular yayılırken Citra çıraklık eğitimini tamamlar ve "yeni düzen"e açıkça meydan okur. Fakat yöntemleri tepki çeker; değişime direnenler onu hedef alır.

Tırpan Cemiyeti'ndeki yozlaşma derinleştikçe, eski düşmanlar ve yeni tehditler birleşir. Rowan ile Citra, umutlarını yitirmeye başlar. Çünkü tek çözüm, belki de hiç kimsenin hazır olmadığı bir şeydir…

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Tehlikeli sularda her şeye rağmen yüzmek: Kuzgun Oğlanları - Maggie Stiefvater

Blue, her yıl annesiyle ölülerin geçit törenini izler. Bu yıl, karanlıktan çıkan bir çocuk onunla konuşana kadar hiçbir ruh görmez. Gansey adındaki bu zengin Aglionby öğrencisi, "Kuzgun Oğlanları" denen grubun parçasıdır. Blue, onlardan uzak durma kuralını bilse de Gansey'e tuhaf bir çekim hisseder.

Gansey'in her şeyi vardır, ama asıl peşinde olduğu şey gizemlidir: Adam (öfkesiyle bilinen burslu), Ronan (ruh hali değişken) ve Noah (sessiz gözlemci) ile birlikte tuhaf bir arayış içindedir. Blue, aşkının ölüm getireceği kehanetini ciddiye almamıştır. Ta ki hayatı Kuzgun Oğlanları'nın tehlikeli dünyasına karışana kadar…

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Sır perdesi aralanıyor: Kardan Adamın Külleri - Işıl Işık

Devin, emniyetin deneyimli bir komiseridir. Çözmeye çalıştığı cinayet dosyası kapatılınca görev yeri değiştirilir. Yeni işi daha zorludur: Peş peşe kaçırılan çocukların izini sürerken tek ipucu, failin bıraktığı simli bir kardan adam kartpostalıdır. Ancak vakalar derinleştikçe, suçun odağında kendisi olduğunu anlar. Hem kaçırılanları bulmak hem de kapatılan cinayet dosyasının sırlarını çözmek zorundadır. Üstelik soğuk ve ketum Başkomiser'le çalışmak, işini daha da karmaşıklaştırır.

İpuçlarını takip ederken her adım onu beklenmedik bir gerçeğe yaklaştırır. Sırlar açığa çıktığında ise hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

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İklim değişikliği meraklısına: Gelecek Bakanlığı - Kim Stanley Robinson

Kim Stanley Robinson, iklim değişikliğini edebiyatla harmanlayan Gelecek Bakanlığı ile çarpıcı bir tasavvur sunar. 2025'te kurulan bir organizasyon, dünyayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak için çalışır. Zamanla "Gelecek Bakanlığı" adını alan bu kurum, insanlığın iklim krizine nasıl yaklaşacağını sorgulayan bir iklimkurgu örneğidir.

Roman, kıyamet sonrası distopyalardan uzak durarak gerçekçi bir perspektif çizer. İklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerini anlatırken hem umutsuzluk hem de direnç tohumlarını aynı toprağa eker.

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Dedektiflik stratejileri ile hayatta kalma mücadelesi: Ongen Ev Cinayetleri - Yukito Ayatsuji

Yedi öğrenci, polisiye kulübünün yıllık buluşması için ıssız bir adada toplanır. Adanın lanetli olduğu söylentileri ve ongen şekilli evin her köşesinde saklanan tehdit, onları polisiye romanlarını gölgede bırakacak bir maceranın beklediğini düşündürür.

Ancak adanın karanlık geçmişini hatırlatan bir katil, onları teker teker avlamaya başlar. Geriye kalanlar için tek kalkan, okudukları dedektiflik stratejileridir. Ne var ki kuralları bilen yalnızca onlar değildir… Katil de aynı hikâyeleri okumuştur.

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Masum biri, kendisini nasıl savunacak?: Mezbaha - Lee Child

Jack Reacher, ıssız bir kavşakta otobüsten iner ve Margrave kasabasına uzun bir yürüyüşle ulaşır. Bu karar, kısa sürede pişman olacağı bir hataya dönüşür. Otuz yıldır işlenen ilk cinayetin olduğu gün, kasabadaki tek yabancı odur. Polis onu tutuklar; şef, Reacher'ı suçüstü gördüğünü iddia eder. Oysa Reacher’ın tek bildiği, masum olduğudur. En azından bu kasabada…

Cesetler çoğaldıkça ve sırlar su yüzüne çıktıkça bir gerçek netleşir: İftirayı yanlış adama atmışlardır.

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Hüzün ve umut aynı anda işleniyor: Melankolinin İlacı - Ray Bradbury

Melankolinin İlacı, hüznü ve yalnızlığı işlerken umudu da besleyen bir denge kurar. Bradbury, sonsuz bir uzay yolculuğundan yağmurlu bir kasabaya, bir çocuğun ejderha takıntısından Venüs’teki tuhaf bir güne kadar şiirsel öykülerle okuru sarsar. Sıradan anların içindeki mucizeleri gösterir; kaybolmuş hislerin izini sürer.

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Bir sahil kasabası ne kadar gizemli olabilir?: Beş Kutsal Yara - Matt Brolly

Sakin sahil kasabası Weston-super-Mare, kanlı bir cesetle sarsılır. Yeni atanan Dedektif Louise Blackwell, olayın ardındaki sır perdesini aralamak zorundadır. Kurban, elleri delik halde bulunan yaşlı bir kadındır: Veronica Lloyd. Ardından benzer şekilde öldürülen bir rahip, Blackwell'in bir seri katille karşı karşıya olduğunu gösterir.

Kurbanlar rastgele seçilmemiştir. Katil, yıllar öncesine uzanan karanlık bir sırrın intikamını alır. Ölü sayısı arttıkça, Blackwell zamanla yarışır. Ne var ki kasabayı tanıdığını sandığı her an, Weston'ın sakladığı sırlar onu şaşırtır. Çünkü bu küçük sahil kasabası, sandığından çok daha derin bir karanlık taşımaktadır…

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İnsanlığın çöküşüne hayvanlar direnmeye çalışıyor: İçi Boş Krallık - Kira Jane Buxton

B.P. adlı karga, Seattle'ın Ravenna semtindeki küçük bir evden dünyanın felakete sürüklenişini izler. İnsan dostu İri Jim'in tuhaf değişimlerine tanık olurken, dışarıda beklenmedik olaylar patlak verir. Evcil hayvanlardan oluşan bir grup, insanlığın çöküşüne direnmeye çalışır. Ancak mücadeleleri, ortaya çıkardıkları sırlarla daha da karmaşıklaşır. Çünkü bazen gerçekler, felaketin kendisinden daha tehlikelidir.

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