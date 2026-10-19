"Yapay Zekâ İşimizi Elimizden Alacak mı?" Sorusuna Örnek Bir Yanıt: Anthropic’in Çalışma Düzeni Baştan Aşağı Değişti!

Anthropic'in çalışma düzeni değişti. Yapay zekâ, junior istihdamını azaltırken çalışanların toplantı saatlerini ve yönetim yükünü artırdı.

Anthropic tarafından yayımlanan yeni rapor, şirketin çalışan profilinde ve iş yapış biçimlerinde son bir yılda radikal değişimler yaşandığını gözler önüne serdi.

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Tüm operasyonlarını yapay zekâ ekseninde yeniden şekillendiren şirket, kendi iç dinamiklerinin gelecekte genel iş gücü piyasasını, istihdam modellerini ve organizasyonel yapıları nasıl dönüştüreceğine dair çarpıcı bir ön izleme sunuyor.

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Junior pozisyonlar hızla azalıyor

Rapordaki en dikkat çekici bulguların başında junior çalışan talebindeki sert düşüş geliyor. 2025 başından bu yana teknik departmanlardaki junior çalışan oranı %21’den %14’e gerilerken, yeni junior teknik işe alımların oranı ise %27’den %9’a kadar düştü.

Teknik ekiplerin toplam iş gücü içindeki payı da %61’den %56’ya çekildi. Şirket bu değişimi, büyümeyle birlikte idari ve ticari fonksiyonların doğal genişlemesine ve yapay zekâ tabanlı kodlama araçları sayesinde teknik olmayan personelin de kendi yazılımlarını geliştirebilmesine bağlıyor.

İnsan dikkati darboğaz hâline geldi

Şirket çalışanları, tüm süreçlerde Claude kullanma ve maksimum hızla hareket etme yönünde sürekli bir baskı olduğunu ifade ediyor. Nisan 2026 anketine göre çalışanların %27’si Claude ile verimliliğini artırdığını söylerken, %20'si rollerinin "fiilen iş üretmekten Claude sistemlerini yönetmeye" evrildiğini belirtiyor. Hatta bir mühendis bu durumu, her birinin eşit ilgi talep ettiği bir "çocuk bakıcılığına" benzetiyor.

Claude’un ürettiği yoğun metin ve veri akışı nedeniyle, okuma ve karar alma süreçlerinde "insan dikkati ve muhakemesi" verimliliğin önündeki temel darboğaz hâline geliyor. Kod üretiminde, satışlarda ve sözleşme süreçlerinde belirgin bir hacim artışı yaşanırken, kod kalitesinde herhangi bir düşüş gözlenmediği vurgulanıyor.

Takvim verilerine göre çalışan başına düşen toplantı süresi bir önceki yıla kıyasla %20, teknik kadrolarda ise %16 artış gösterdi. Anthropic bu tabloyu insan güveni, hesap verebilirlik ve yüz yüze koordinasyonun vazgeçilmezliği ile açıklıyor; yapay zekâ operasyonel işleri üstlendikçe ekipler arası stratejik uyum ve iletişime duyulan ihtiyaç daha da kritik hâle geliyor.