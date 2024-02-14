Yapay zekâ ile desteklenen sanal sevgililerin, aktif bir şekilde kullanıcılar hakkında daha fazla kişisel detayı öğrenip bu bilgileri kullanmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Özellikle Sevgililer Günü'nün gelmesiyle beraber yalnız insanlara yapay zekânın yardımcı olabileceğini söyleyen reklamlar sosyal medyayı sarmış durumda. Bu "romantik" sohbet botları incelendiğinde ise durumun hiç de masum, yalnızlığa bir nebze çözüm bulmayı amaçlayan bir şey olmadığı ortaya çıkıyor.

Mozilla'nın *Privacy Not Included (Mahremiyet dahil değil) projesi, yapay zekâ sevgililerin inanılmaz yüksek oranda kişisel veriyi topladığını ortaya koydu. Bu toplanan verilerin de neredeyse tamamı ya satılıyor ya da paylaşılıyor. Yani sanal sevgiliniz oldukça dedikoducu ve hakkınızdaki her şeyi herkese anlatıyor.

Doğru söyle beni kişisel bilgilerim için mi seviyorsun?

Mozilla araştırmacılarından Misha Rykov, yayımladığı basın açıklamasında "Tamamen açık sözlü olmak adına, yapay zekâ kız arkadaşlarınız ve arkadaşlarınız, arkadaşınız değil." ifadesini kullanırken, "Her ne kadar akıl sağlığınızı geliştirecek bir şey olarak pazarlansalar da bağımlılık, yalnızlık ve toksiklik geliştirmede uzmanlaşıyorlar, bunu da sizden alabildikleri kadar veri alarak yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mozilla, yaptığı çalışmada 11 farklı yapay zekâ romantik sohbet botunu inceledi. Bu botların arasında Replika, Chai, Romantic AI, EVA AI Chat Bot & Soulmate, CrushOn.AI gibi popüler uygulamalar da yer aldı. Bahsi geçen sohbet botlarının her biri birer Privacy Not Included rozeti almayı başarırken, Mozilla'nın incelediği tüm ürün ve hizmetler arasında da en kötü kategoriye girdiler.

Yapay zekâ sevgililer bambaşka verileri de topluyor

Daha önce de verilerimizin toplandığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı yönünde çok sayıda çalışma karşımıza çıktı. Yapay zekâ sevgililer ise daha farklı verilerimizi de topluyor. Örneğin CrushOn.AI, cinsel sağlık, ilaç kullanımı gibi konularda bilgiler topluyor. Uygulamaların da yüzde 90'ı bu bilgileri sayıyor ya da paylaşıyor. Yarıdan fazlası ise bilgilerinizi silmenize bile izin vermiyor. Güvenlik anlamında da bu uygulamalar sınıfta kalırken sadece Genesia, Mozilla'nın minimum güvenlik standardını tutturabiliyor.

Mozilla'nın takip kodlarını incelediğinde elde ettiği sonuçlar da oldukça dikkat çekici. Bu uygulamalar, dakikada ortalama 2663 takip kodu çalıştırıyorlar. Bu rakamı bu kadar yukarı çeken uygulamaların başında ise dakikada 24 bin 354 takip kodu çalıştıran Romantic AI oldu. Tek tek detaya girmeden özetlemek gerekirse bu uygulamalar, sizden "sırlarınızı ve arzularınızı" paylaşmanızı, ses kaydı göndermenizi ve fotoğraf atmanızı istiyorlar.