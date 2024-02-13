Bir grup ABD'li, yapay zekâ şirketi OpenAI'ın genel merkez binası önünde protesto düzenledi. Öfkeli grubun şirketten bazı talepleri oldu. Protestocular, OpenAI'ın yapay zekâ çalışmalarını durdurmasını istiyorlar.

Yapay zekâ odaklı teknolojilerin hayatımıza girmesi, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri, yapay zekâ teknolojilerinin insanları işlerinden edeceğine inanıyor. Kimileriyse kişisel verilerin gizliliğinin yapay zekâ ile korunamayacağına inanıyor. Başka bir kesimdeki yaygın inanış ise yapay zekânın askeri alanda kullanım risklerinin insanlığı yok edebilecek potansiyelde olduğu...

İşte şimdi, tüm bunların doğal bir sonucu olarak görülebilecek bir olay yaşandı. Dünyanın en bilindik yapay zekâ şirketlerinden biri olan OpenAI'ın genel merkez binası, bir protestoya ev sahipliği yaptı. Yapay zekâya karşı olan bireyler, binaya yürüdüler ve sloganlar attılar. Öte yandan; protestocuların OpenAI'dan bazı talepleri de vardı.

İşte OpenAI merkezinden gelen bir görüntü:

OpenAI'ı protesto eden bireylerin en temel isteği, yapay zekâ ile ilgili çalışmaların sonlandırılmasıydı. "Yapay Zekâyı Durdur" ve "Genel Yapay Zekâya Hayır" isimli topluluklar tarafından gerçekleştirilen protestoda, Pentagon ile OpenAI ilişkilerine ilişkin de açıklamalar yapıldı. Protestocular, kesin bir dille OpenAI ile Pentagon arasında askeri yapay zekâya yönelik çalışma yapılmaması gerektiğini savundular.

OpenAI, gerçekleştirilen protestolarla ilgili bir açıklama yapmadı. Elbette şirket, böyle bir protesto yapıldı diye çalışmaları sonlandıracak değil. Ancak karşı tarafın görüşlerine karşı daha hassas olunabilir. Belki de şirket, bu konuda en azından daha net açıklamalar yapabilir ve insanları rahatlatabilir. Tabii böyle bir şey olup olmayacağını zaman gösterecek...