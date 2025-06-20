Yapılan yeni bir araştırmaya göre yapay zekâya sormuş olduğumuz her soru, doğaya ciddi zararlar veriyor. Peki bunun arkasında yatan sebep ne?

Independent'in aktardığı yeni bir araştırma, ChatGPT gibi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız yapay zekâ sohbet botlarının karmaşık sorulara cevap verirken daha fazla karbon salımı yaptığını ortaya çıkardı.

Almanya’daki Hochschule München Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden bilim insanları, yapay zekâ modellerine yazılan her sorunun enerji harcadığını ve bu enerjinin çevreye zarar verebileceğini söylüyor. Özellikle felsefe ya da ileri matematik gibi uzun düşünme gerektiren sorular, basit tarih sorularına göre altı kat daha fazla karbon emisyonu üretiyor.

Detay gerektiren sorular ekstra karbon salımına yol açıyor

Araştırmacılar bu araştırma doğrultusunda 14 farklı yapay zekâ modelini test ettiler. Araştırma kapsamında en doğru cevapları veren sistemlerin, daha sade ve kısa yanıtlar veren modellere göre 50 kat daha fazla karbon salımı yaptığı görüldü.

Örneğin “Cogito” adlı yüksek doğruluklu model, üç kat fazla karbon salımı yaparken %85’e yakın doğru cevap veriyor. Buna karşın, doğaya daha az zarar veren sistemler bu kadar başarılı olamıyor. Bu farkın sebebi, sorulara verilen uzun ve detaylı yanıtların çok daha fazla işlem gücü ve dolayısıyla enerji gerektirmesi. Bu enerji harcaması da karbon salımına yol açıyor.

Araştırmacılar, kullanıcıların yapay zekâyı kullanırken daha kısa ve net sorular sormasını veya güçlü modelleri yalnızca gerçekten gerekli olduğunda tercih etmesini öneriyor. Araştırmacılar daha anlaşılır olabilmesi için bir yapay zekâ botunun 600 bin soruyu yanıtlamasının, Londra–New York arası bir uçuşun karbon salımına denk olduğu örneğini veriyor.

Yapay zekâ ile ilgili diğer içeriklerimiz:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.