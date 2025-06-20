Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekâ ve değişmekte olan dijital dünya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, eğitimde teknolojinin kullanımına dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojinin hayatın her alanına yayıldığını ve bilgiye ulaşmanın artık çok daha kolay olduğunu söyledi. Bu değişimle birlikte eğitimde de dönüşümün şart olduğunu vurguladı.

Fatih Projesi sayesinde şimdiye kadar 21 binden fazla okulun dijital altyapısının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yakında tüm okullarda yüksek hızlı internet hizmetinin sunulacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye'nin neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunan ilk ve tek ülke hâline geldiğini söyledi.

Müfredata yapay zekâ dersi ekleniyor

Ortaokul ve liselere seçmeli yapay zekâ dersi eklendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede teknoloji üreten, sorgulayan ve çözüm geliştiren genç bireyler yetiştirmek istediklerini belirtti. Eğitimde yapay zekâya dair kapsamlı bir politika belgesi de geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

Yapay zekanın eğitimde sunduğu fırsatların yanında bazı tehlikeler taşıdığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle ödev, makale ve tezlerin yapay zekâyla yazılmasının öğrencilerde tembelliğe ve bağımlılığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Yerli uygulamalara da destek geliyor

"Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetinden söz ederek, WhatsApp yerine BİP uygulamasının kullanılmasını teşvik edeceklerini belirtti.