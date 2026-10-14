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Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!

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Google'ın birkaç hafta önce tanıttığı ve şimdiye kadarki en güçlü modeli olarak nitelendirdiği Gemini 4 Argon, geniş çapta kullanıma sunuldu.

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, eylül ayının sonunda bugüne kadarki en güçlü yapay zekâ modeli olarak nitelendirdiği Gemini 4 Argon’u resmen tanıtmıştı. Siber güvenlikten kodlamaya kadar her konuda çok iddialı olan ve rakiplerinin önüne geçmeyi başaran model, şimdiye kadar sadece işletmeler ve geliştiricilere sunuluyordu.

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Ancak dün akşam yapılan bir duyuruyla bunun resmen değiştiği açıklandı. ABD’li teknoloji devi, Gemini 4 Argon modelini resmen genel kullanıma açtığını duyurdu.

İçerikten Görseller

Google'ın En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon, Dünya Çapında Kullanıma Sunuldu!
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AI Pro ve AI Ultra aboneleri için açıldı

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Google tarafından yapılan duyuruya göre yeni Gemini 4 Argon modeli, AI Pro ve AI Ultra abonelik paketlerine sahip kullanıcılar için şu anda erişilebilir durumda. Yıl sona ermeden daha fazla sayıda kullanıcıya gelebileceği de beilrtilmiş. Geliştiriciler ise modele Google AI Studio, Android Studio ve Google Antigravity platformlarındaki API ücretli katmanları üzerinden erişebiliyor.

Gemini 4 Argon; finans, hukuk, siber güvenlik ve bilim gibi karmaşık ve çok adımlı uzmanlık gerektiren alanlarda yüksek başarı gösteriyor. Ekonomi ve iş dünyası odaklı yetenekleri ölçen Vals Index sıralamasında bir numaraya yerleşen model, Google mühendislerinin kod yazma ve mimari yenileme süreçlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Örneğin, Antigravity altyapısında Argon kullanımı sayesinde ajan tabanlı kod gönderimlerinin %35’ten fazla arttığı, geri çekilen kod oranının ise yaklaşık üçte bir oranında düştüğü belirtiliyor.

Gelişmiş akıl yürütme yeteneklerinin yanında Google, modelin güvenlik mekanizmalarına da vurgu yapıyor. Argon, zararlı kod yazma veya tehlikeli biyolojik materyallerle ilgili talimat üretme taleplerini doğrudan reddedecek şekilde eğitildi . Sistem bir engelle karşılaştığında güvensiz yollara başvurmak yerine insan onayına başvuruyor. Argon’un çoğu testte GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 gibi rakiplerini geride bıraktığını da belirtelim.

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