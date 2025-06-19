Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin mevcut çalışanlarının birçoğunu kovup yerlerine yapay zekâ çalıştırmayı planladıklarını açıkladı.

Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zekânın şirketin birçok alanına hızla entegre edildiğini ve bu sebeple önümüzdeki beş yıl içinde çalışan sayısının azaltılacağını söyledi.

Jassy çalışanlara gönderdiği mektupta şu anda 1.000’den fazla yapay zekâ projesi üzerinde çalışıldığını ve çok daha fazlasının yolda olduğunu belirtti. Şirket; Alexa’nın gelişmiş versiyonu Alexa+, alışveriş asistanları ve satıcı ve reklam araçları gibi bir dizi ürün ve yazılım üzerinde çalışıyor.

Önümüzdeki beş yılda birçok çalışan kovulacak

Yapay zekânın bazı işlerde daha az insana, bazı yeni işlerde ise daha fazla uzmana ihtiyaç doğuracağını söyleyen Jassy, teknolojinin şirketin verimliliğini ciddi şekilde artırdığını ifade etti. Depo yönetiminden müşteri hizmetlerine, robotlardan tahmin sistemlerine kadar birçok alanda yapay zekânın katkısı şimdiden hissediliyor.

Amazon, 2022’den bu yana 27 bin civarında çalışanla yollarını ayırdı. Şirket şimdi yapay zekâyı teknolojilerinde ve işlerinde daha da aktif kullanarak daha küçük ekiplerle daha fazla iş yapmayı hedefliyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte yapay zekâ gerçekten birçok insanı işsiz bırakmaya devam edecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.