Gerçek Kaza Görüntüleri Kullanan Netflix'e Tepki Yağıyor

Travelers ve Bird Box isimli yapımlarında Kanada'da yaşanan bir tren kazası görüntülerini kullanan Netflix'e ciddi bir tepki var.

2013'ün Temmuz ayında, Quebec eyaletinde yaşanan tren kazasının görüntülerini iki farklı yapımında kullanan Netflix, hem yerel basının hem de Lac-Mégantic Belediye Başkanı Julie Morin'in eleştiri oklarını üzerine çekti.

Petrol taşıyan bir trenin raydan çıkarak 47 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Lac-Megantic felaketi, önce Travelers isimli zaman yolculuğu temalı dizide, daha sonra da ünlü Kafes kitabından uyarlanan Bird Box filminde kullanıldı.

Lac-Mégantic Belediye Başkanı Julie Morin, yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten saygısızlık olarak görüyoruz. Kazanın görüntülerini normal ve saygılı bir şekilde kullanılan haber bültenlerinde görmek dahi vatandaşlarımız için yeterince zorken, görüntüler sanki hayal ürünüymüş gibi kullanıldı." şeklinde konuştu.

Sadece Morin değil, Twitter kullanıcıları da duruma tepkili:

"@Netflix Bu trajedide amcamı kaybettim. Bu ne CÜRET! Üzgünüm @EricMcCormack, bunun senin kararın olmadığını biliyorum ama bu diziyi bir daha izlemeyeceğim."

Travelers'ın yapımcısı olan Peacock Alley başkanı Carrie Mudd, "Samimiyetle özür diliyoruz ve 2013'te yaşanan trajik olaya saygısızlıkta bulunmak gibi bir niyet taşımıyoruz." diye konuştu. Netflix'in bu sahneleri yapımlardan kaldırıp kaldırmayacağı şu an için belirsiz.