ABD'de üç ünlü yazar, Open AI ve Meta'ya telif hakkı davası açtı. Yazarlar, eserlerinin izinsiz olarak eğitim için kullanıldığını iddia ediyorlar. ChatGPT'nin özet çıkartma özelliğinin de telif hakkı ihlali olduğuna inanılıyor.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler, son dönemlerde özellikle de metinler ile ilgili işlerde etkin olarak kullanılmaya başladılar. Örneğin, bu makaleyi Open AI isimli şirketin yapay zekâ aracı ChatGPT ile saniyeler içerisinde oluşturabiliriz. Hal böyle olunca yazarlar, gelişen teknolojilerden ister istemez rahatsızlar. Neticede ChatGPT gibi araçlar, insanları işinden edebilir.

Ancak yapay zekâ bir günde bu hale gelmedi. Open AI, Meta ve Google gibi şirketler, makine öğrenimi için aylarca uğraştılar. İşte şimdi, bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü yazarlar Sarah Silverman, Christopher Golden ve Richard Kadrey, Open AI ile Meta'ya dava açtı. Davanın nedeni, Open AI'nin ChatGPT'si ile Meta'nın LLaMA'sının, bahsi geçen yazarlara ait kitaplar aracılığıyla eğitilmiş olma ihtimaliydi. Yazarlar, kitaplarının torrent aracılığıyla internette zaten bulunduğunu, Open AI ile Meta'nın bu mecralar aracılığıyla kitaplara ulaşmış olabileceklerini iddia ediyorlar.

Yapay zekânın eserler için özet çıkarabilmesi, telif hakkı olarak nitelendiriliyor

Yazarlara göre ChatGPT'nin eserlere ait özetler oluşturma yeteneği, telif hakkının ihlali anlamına geliyor. Meta'nın LLaMA'sının ise doğrudan kitaplar aracılığıyla eğitildiği iddia ediliyor. Mahkeme evraklarına giren iddianamede, bir eserin ancak sahibi tarafından izin verilmesi halinde başka amaçlar uğruna kullanılabileceği ifade ediliyor. Yazarların üçü de eserlerinin yapay zekâ teknolojileri için kullanılmasına izin vermediklerini söylüyorlar.

Open AI ve Meta cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak yapay zekâ sektöründe bunun olayların sıklıkla yaşandığını söylemek mümkün. Üstelik bu durum sadece metin odaklı araçlar için de geçerli değil. Görsel odaklı yapay zekâ araçları da sık sık telif hakkı davaları ile karşımıza çıkıyorlar. İlerleyen dönemlerde, bu gibi davaların çok daha fazla olacağı aşikar.