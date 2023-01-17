En popüler stok görsel platformlarından Getty Images, metinleri görüntü haline getiren yapay zeka geliştiren şirket Stability AI'ye dava açtı. Getty Images, Stability AI'nin yapay zekayı eğitmek için platformdaki milyonlarca fotoğrafı izinsiz kullandığını ileri sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'de birkaç sanatçının bir araya gelip, metinleri görsel hale getiren yapay zeka teknolojilerine dava açtıklarından bahsetmiştik. Sanatçılar, yapay zekaların eğitimlerinde kullanılan eserlerin telif hakkına sahip olduğunu ileri sürüyordu.

Bugün de buna benzer bir gelişme yaşandı. Bu kez dünyanın en popüler stok fotoğraf platformları arasında yer alan Getty Images, Stability AI isimli yapay zeka şirketine dava açtı. Getty Images de tıpkı dün bahsettiğimiz davalarda olduğu gibi, yapay zekanın kendisine ait görüntüleri yasadışı olarak kullandığını belirtiyor.

Getty Images sert çıkarken, Stability AI ise sessiz kalmayı tercih ediyor!

Stability AI tarafından geliştirilen yapay zeka Stable Diffusion tarafından oluşturulan bir görüntü.

Getty Images CEO'su Craig Peters tarafından yapılan açıklamalarda, Stability AI'nin kazanç sağlamak uğruna telif hakkı Getty Images de olan görselleri kullandığı ifade ediliyor. CEO'nun iddiasına göre yapay zekanın eğitiminde Getty Images'te yer alan milyonlarca görsel kullanılmıştı. Peters, bunun hem Birleşik Krallık hem de ABD kanunlarına aykırı olduğunu söylüyor. Bu arada; davanın Londra'da açıldığını belirtelim. ABD'de de herhangi bir şey yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Stability AI basın temsilcisi Angela Pontarolo tarafından da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Dava ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarından bahseden Pontarolo, konuyla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

Getty Images'in iddiaları gerçek olabilir. Zira deliller var!

Yapılan bağımsız araştırmalar, sadece Stability AI'nin değil, tüm geliştiricilerin internet ortamına servis edilmiş görüntüleri kullanarak yapay zeka eğitimleri yaptığını gözler önüne serdi. Bunun en net delilini yukarıdaki fotoğrafta görüyorsunuz. Stable Diffusion ile oluşturulan bir görüntüde, Getty Images'e ait olan filigranın da oluşturulmaya çalışıldığını ancak bunun başarısız olduğunu görüyorsunuz.

Yapay zeka teknolojileri, bundan yıllar önce "insanları işinden edecek" gibi tartışmalar ile gündemdeydi. Bugünse telif hakkı üzerinden gerçekleştirilen tartışmaların yaşandığını görmekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde neler yaşanacağını görebilmek için beklemek gerekecek...