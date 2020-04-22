Microsoft'un heyecanla beklenen yeni konsolu Xbox Series X için tescillediği logo ortaya çıktı. Series X'in logosu oldukça sade ve konsolun dikey tasarımına gönderme yapıyor.

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X'in lansmanını bu yılın sonlarına doğru gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, şimdiye kadar konsol hakkında bilgiler vermekten kaçınmadı. Son olarak konsolun logosu da, Microsoft'un ticari marka başvurusunda ortaya çıktı.

Xbox Series X'in logosu oldukça basit bir tasarıma sahip ve "X" harfini öne çıkarıyor. Ayrıca "Series" kelimesi, X'in yan tarafına dikey olarak yazılmış. Bu seçimin, Xbox Series X'in dikey tasarımına referans olduğu söylenebilir.Yeni logo, Xbox için bir marka değişikliğini değil, konsola özel bir logoyu temsil ediyor.

Xbox Series X logosu:

Ticari markanın kullanımı, yalnızca Xbox Series X'i değil, çok çeşitli ürün gruplarını da kapsıyor. Yazılım, donanım, elektronik, aydınlatma, peluşlar, konsollar, oyunlar, gömlekler, ayakkabılar, okul çantaları, eldivenler ve çok daha fazlası logonun kullanım alanları arasında. Microsoft, Xbox Series X ile ilgili ürünleri, gelecekte farklı alanlarda da pazarlamayı düşünebilir.

Logonun ilk etapta Xbox Series X'in kutusunda kullanılacak logo olması muhtemel. Ayrıca genellikle yatay olarak görmeye alıştığımız Xbox logosundan çok farklı bir çizgi izliyor. Bununla birlikte X harfinin öne çıkarılması, Xbox Series X'i Lockhart adı altında geleceği söylenen Xbox Series S konsolundan ayırt etme amacı taşıyor olabilir.