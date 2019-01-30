Avengers: Endgame Fan Teorisi'ne Göre Dormammu Geri Dönüyor

Oyuncakların ortaya çıkmasından sonra Avengers: Endgame’de Thanos’tan daha büyük bir tehdit ortaya çıkacağı söylentileri ayyuka çıkmıştı. Konuyla ilgili bir fan teorisi var.

Marvel filmleri arasında geçen boşluğu değerlendirmenin en eğlenceli yollarından birisi, filmler hakkında teoriler üretmek olarak gözüküyor. Bu teorilerin bazıları inanılmaz saçma ve komik iken bazıları oldukça akla yatkın.

İnternetteki bir teoriye göre, Doctor Strange’in toza dönüşmesinin ardından Dormammu, Doctor Strange ile yaptığı anlaşmanın artık geçersiz olduğunu fark edip Dünya’yı yok etmeye karar verecek. Daha büyük tehdidin birisi olduğunu, bir şey olmadığını düşününce bu teori akla yatkın geliyor. Marvel’ın bu filmi, 10 yıllık evrenin hasadı olarak gördüğü açıklamalarından sonra son filmde yeni bir karakteri hikayeye dahil etmesi çok da mantıklı gözükmüyor.

Dormammu’yu ilk olarak Doctor Strange filminde görmüştük. Avengers hayranlarının büyük kısmı, hayattan-daha-büyük varlık denildiğinde kimden bahsedildiğine dair oldukça net bir fikre sahipti. Thanos’un parmak şıklatması, Dormammu’nun boyutlar arasında, özellikle karanlık boyut ile dünya arasında rahatça dolaşabilmesinin de yolunu açmış oldu.

Marvel çizgi romanlarında, dünyanın sonunu getirebilecek pek çok tehdit var. Bunlar arasında Dormammu da bulunuyor. Galactus gibi bazı önemli karakterlerin hakları ise en azından şu anda Marvel’ın elinde değil. Living Tribunal ise zaten gerçek anlamda bir villain değil, evrenlerin tanrı tarafından çizilmiş yollarını izlemelerini isteyen bir kozmik tanrı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de Avengers: Endgame filminde Dormammu geri dönecek mi?