Avengers: End Game'de Bir Karakter Daha Geri Dönecek

Thor: Ragnarok filminde Valkyrie karakterini canlandıran Tessa Thompson, attığı son tweet ile oldukça kafa karıştırdı ve MCU'ya geri döneceğinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War, gerçek bir toplu yokoluşa sahne olmuş ve Marvel Sinematik Evreni’ni oluşturan karakterlerin yarısının evrendeki tüm canlıların yarısı ile birlikte kül olup uçmasını izlettirmişti. Avengers: End Game’de nasıl bir sonla karşılaşacağımız film vizyona girene kadar belli olmayacak olsa da Doctor Strange 2, Spider-Man 2 ve Guardians of Galaxy 3 gibi filmlerin çoktan onaylanmış olması, Infinity War’da hayatını kaybeden bazı karakterlerin End Game’de geri geleceğinin en büyük göstergesiydi.

Avengers: End Game’e dair yeni bir ipucu, Thor: Ragnarok filminde Valkyrie karakterini canlandıran Tessa Thompson’dan geldi. Dün yeni bir tweet atan başarılı oyuncu, 2019’da yer alacağı filmlerin tanıtımı için daha fazla çaba harcayacağını belirtti. Bu filmlerden biri, Haziran ayında vizyona girecek ve Chris Hemsworth’un da yer alacağı Men in Black: International olacak. Diğeri ise… IMDB’ye göre Thompson’ın 2019 yılında yer alacağı başka bir film bulunmuyor.

Valkyrie’nin Avengers: Infinity War’da hiç görülmemiş olması ve Marvel’ın tüm Asgardlılar’ın ölmediğini doğrulamış olması, Valkyrie’nin yaşadığına dair spekülasyonları ortaya çıkarmıştı. Thompson’ın son tweeti, bu spekülasyonların daha da artmasına neden oldu. Bununla birlikte Chris Hemsworth’un End Game ile birlikte Marvel’a veda edeceğini biliyoruz. Dolayısı ile bir süre yeni bir Thor karakteri göremeyeceğiz. Valkyrie’nin End Game’de geri dönüşü, Revengers adına olumlu ya da olumsuz bir gelişme olmayacaktır. Ancak belki de Valkyrie, End Game ile birlikte MCU’ya geri döner ve hayatını kaybeden Gamora yerine Guardians of Galaxy ekibinin bir üyesi olur.