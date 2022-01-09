Yeni Bir Nebula (Bulutsu) Türü Keşfedildi

Astrophysics and Astronomy’de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları yeni bir nebula türü keşfetti. Bu nebula türünün 15,6 ışık yılı genişliğinde olduğu ve bir iki yıldızın yardımıyla keşfedildiği ifade edildi.

‘Bulutsu’ olarak da bilinen nebulalar, yıldızların açığa çıkardığı gaz ve tozlardan meydana gelen uzaydaki toz ve gaz bulutlarına verilen isimdir. Bu yapılar, muazzam görüntüler oluşturur ve bize sonsuz ve karanlık evrende ne denli güzel yapılar olduğunu gösterir.

Şimdi de nebulalar hakkında oldukça önemli olarak nitelendirilebilecek bir gelişme yaşandı. Universe Today’de yayımlanan bir makaleye göre uluslararası bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, ikili yıldız kategorisinde yer alan yıldızların etrafında yeni bir nebula keşfetti.

YY Hya isimli ikili yıldızın etrafında keşfedildi

Nebula, birleştirilen ve düzenlenen görüntülerde böyle görünüyor

Keşfedilen yeni nebulaya, ‘galaktik emisyon nebulası’ ismi verildi. Bir ‘ikili yıldız’ olan ve iki cüce yıldızdan oluşan YY Hya, bu keşfin merkezinde yer aldı. Bu iki yıldız, YY Hya yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak da tanımlanan bir beyaz cüceye dönüşmeden önce ‘gaz kümesi’ olarak adlandırılan bir bölgenin içine yerleşti. Ancak bu durumdan önce yıldızlar kırmızı dev olarak adlandırılan bir aşamadan geçti ve dış katmanlarında bulunan gazları uzaya yaydı.

Astrophysics and Astronomy’de yayımlanan araştırmanın yazarlarından olan gök bilimci Stefan Kimeswenger de açıklamalarında, “Yıldızlar ömrünün sonuna doğru şişerek kırmızı dev evresine girerler. Bu da onların evrimini etkiler. Bunu yaşayan ikili sistemlerin dış kısmında da bir gaz kümesi oluşur. Ancak bu katmanın içindeki yıldızların çekirdeği bozulmaz; bu yüzden de evrimlerine bireysel olarak devam ederler” ifadelerine yer vererek oluşan bu küme sebebiyle yeni bir tür nebulanın gözlemlendiğini aktardı.

Aslında daha önceki çalışmalarda da bu konuya yönelik sonuçlar elde edilmişti. Ancak bu araştırmaların hiçbirinde, YY Hya’da keşfedildiği gibi tamamen gelişmiş bir gaz kümesine rastlanmamıştı.

15.6 ışık yılı genişliğinde

Uzmanlara göre bu gaz kümesi ile oluşan bulutsu 15,6 ışık yılı genişliğinde, yani dünyanın güneşe olan mesafesinden neredeyse 1 milyon kat daha büyük. Bunun yanı sıra, keşfedilen nebulanın Samanyolu’na yakın bir yerde bulunmasının diğer gaz bulutları tarafından zarar görmemesine ve gelişmesine sebep olduğu da Kimeswenger tarafından yapılan açıklamalarda belirtildi.

Bu buluş ilk olarak, 1980 yılından kalan görüntüleri inceleyen amatör Alman ve Fransız gök bilimcilerden oluşan bir grup tarafından yapıldı. Bu grup, incelemeleri sırasında bir nebulanın parçasına rastladı ve bulgularını alanında uzmanlaşmış insanlara götürdü. Daha sonra yapılan detaylı incelemeler sonucunda da bu gezegenimsi nebulayı oluşturan ikili yıldız ortaya çıkarıldı.