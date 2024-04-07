Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bu yıl sonunda hem 11. nesil giriş seviye iPad hem de yeni iPad Mini'yi tanıtabileceği öne sürdü. Cihazlarda ne gibi değişiklikler görebileceğimiz de paylaşıldı.

Bugün yeni iPad Air ve Pro’nun mayısın ikinci yarısında geleceğini doğrulayan Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On isimli bugünkü bülteninde Apple’ın diğer planlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Bu planlardan biri de diğer iPad cihazlardı.

İddiaya göre Apple’ın bu yıl içinde piyasaya sürdüğü tek iPad modelleri Air ve Pro olmayabilir. Gurman, şirketin yeni bir uygun fiyatlı iPad ve yeni iPad Mini üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Yeni iPad Mini ve giriş seviye iPad, 2024 sonunda gelebilir

İddiaya baktığımızda şirketin her iki modeli de bu yıl sunacağını ancak geliş tarihlerinin yakın olmadığını görüyoruz. Buna göre giriş seviye iPad ve yeni iPad Mini’ler en erken 2024 sonu bizlerle buluşacak.

Bu iki modelle ilgili neler biliyoruz?

Haberde cihazlarda ne gibi değişiklikler görebileceğimize de değinilmiş. Uygun fiyatlı olan, 2022’de tanıtılan 10. nesil iPad’in daha az masraflı bir şekilde üretilen versiyonu olarak çıkış yapabilir. Yeni iPad Mini ise sadece işlemci tarafında bir güncelleme görebilir. Yani her iki model için de çok fazla beklentiye girmemek gerekiyor. Yine de çip iyileştirmesi iPad Mini’yi iPhone 15 seviyelerine taşıyabilir.

Şu an piyasada olan, 6. nesil iPad Mini, Eylül 2021’de çıkmıştı. Bu cihazda A15 Bionic Chip yer almıştı. Yani tanıtılalı neredeyse 4 yıl oldu. Bu nedenle de kullanıcılar yeni bir versiyonun yolunu gözlüyordu. Yeni işlemcinin ne olacağı konusunda bir bilgi yok. A17 Pro veya herhangi bir A17 işlemcisi kullanılma ihtimalimiz var. Böyle olursa performans konusunda büyük bir ilerleme olduğunu görebiliriz. Cihazla ilgili diğer söylentiler arasında ise kamera ve ekran iyileştirmeleri, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 gibi özellikler var.

Uygun fiyatlı olacak 11. nesil iPad konusunda ise nererdeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Teknoloji devi, cihazın 10. neslini Ekim 2022’de çıkarmıştı. Yeni modelle ilgili şimdilik tek söyleyebileceğimiz şey, daha ucuz bir fiyatla gelebilecek olması. Bilgiler arttığında sizlerle paylaşacağız.

Mayısta tanıtılması beklenen yeni iPad Air ve iPad Pro hakkındaki detaylar için: