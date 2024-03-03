Apple'ın yeni iPad Pro, iPad Air, MacBook Air, Apple Pencil ve Magic Keyboard için lansman etkinliği düzenlemeyeceği öne sürüldü. Ürünlerin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.

Eylül ayında gerçekleşen iPhone lansmanı kadar dikkat çekmese de Apple, normal şartlarda bahar aylarında yeni iPad, MacBook ve diğer ürünlerini tanıtmak için de bir etkinlik gerçekleştiriyor. iPad ya da MacBook modelleri iPhone'lar gibi düzenli olarak güncellenmediğinden bu etkinlikler, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmiyor ancak Apple'ın çok sayıda ürün piyasaya süreceği yılları es geçtiğini henüz görmemiştik.

Henüz diyoruz çünkü Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, önümüzdeki haftalarda yeni bir iPad Pro ve Air, yeni bir MacBook Air, Apple Pencil ve Magic Keyboard piyasaya sürecek ancak bu ürünler için bir lansman etkinliği gerçekleştirmeyecek. Bunun yerine havalı birkaç reklam filmi ve resmi web sitesinden duyuru ve fiyat listesi göreceğiz.

Yeni iPad Pro, iPad Air ve MacBook Air geliyor

Mark Gurman, yeni Apple ürünlerinin özellikleri hakkında da bilgiler verdi. iPad Pro, 6 yıl sonra ilk kez yenileneceğinden hangi özellikleri sunacağı fazlasıyla ilgi çekici ancak tıpkı iPhone'lar gibi OLED ekran ile geleceğini biliyoruz. Yeni iPad Air ise 12,9 inç büyüklüğünde orta boy ekran seçeneği sunacak. Magic Keyboard ise piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez güncellenmiş olacak.

MacBook Air, Apple'ın piyasadaki en popüler mac modeli olduğundan sunacağı özellikler Apple'ın MacBook satışlarını canlandırabilmesi açısından önemli olacak. Şu an için 3nm Apple Silicon M3 işlemciyle, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneğiyle geleceğini biliyoruz.