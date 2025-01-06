CES 2025’te yeni nesil akıllı yüzük Ring 2 tanıtıldı. Ring 2, kalp sağlığı takibi ve uyku analizi özellikleri sunarak sağlık takibini kolaylaştıran bir akıllı yüzük.

Circular, CES 2025'te yeni nesil Ring 2'yi tanıttı. Ring 2, kullanıcıların kalp sağlıklarını izlemelerini sağlayacak ECG ve AFib tespiti gibi gelişmiş sağlık özellikleri sunuyor olacak.

Akıllı yüzük üreticisi Circular, CES 2025'te yeni nesil Ring 2'yi duyurdu. Yüzük, kalp sağlığı takibi için ECG (elektrokardiyogram) ve AFib (atriyal fibrilasyon) tespiti gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Gelişmiş PPG (fotospletmogram) sensörü sayesinde tek kanallı ECG kaydı yapılabilen yüzük, ayrıca FDA onaylı AFib tespiti ile kullanıcıların kalp sağlıklarını takip etmelerine yardımcı oluyor.

Uyku analizi yapacak

Yeni Ring 2, önceki modeline göre bir dizi yenilikle geliyor. Circular, yüzüğün sekiz gün pil ömrü sunduğunu belirtiliyor. Uyku analizi ve diğer sağlık verilerinin takibini sağlayan geliştirilmiş sensörler de bulunuyor. Yüzüğün uygulaması ise daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunacak şekilde tasarlandı. Yüzük, altın, gümüş, siyah ve rose altın olmak üzere dört farklı renkte sunulacak. Ring 2, şubat veya mart ayında ise 380 dolardan satışa sunulacak.

Circular, Ring 2'yi ABD, Birleşik Krallık ve Fransa gibi birçok ülkede satışa sunmayı planlıyor. Yüzük için ayrıca "Dijital Yüzük Bedeni Özelliği" tanıtıldı; bu özellik sayesinde kullanıcılar, sipariş vermeden önce akıllı telefonları üzerinden doğru yüzük bedenlerini belirleyebilecek.