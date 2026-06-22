Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 18 Pro, Samsung'un Sevilen "Gizlilik Ekranı" Özelliğiyle Gelecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung'un Galaxy S26 serisi ile hayatımıza soktuğu "Gizlilik Ekranı" özelliği, yakında Android telefonlarda standart hâline gelecek gibi görünüyor.

Xiaomi 18 Pro, Samsung'un Sevilen "Gizlilik Ekranı" Özelliğiyle Gelecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sızıntılara göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi 18 Pro, Samsung'un son amiral gemisinde yer alan Gizlilik Ekranı özelliğiyle gelecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

A101, Uygun Fiyata PlayStation 5, iPhone, Samsung ve Xiaomi Telefon Satıyor!

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Digital Chat Station ve Smart Pikachu gibi popüler sızıntı kaynaklarının iddialarına göre Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinde hem donanımsal hem de yazılımsal geliştirmeler sonucu özel bir Gizlilik Ekranı özelliği test ediyor.

İçerikten Görseller

Xiaomi 18 Pro, Samsung'un Sevilen "Gizlilik Ekranı" Özelliğiyle Gelecek
2

Samsung diğer telefonlara ilham oldu

2

Samsung'un hem mevcut amiral gemisi hem de gelecek amiral gemisinde yer alacak olan bu teknoloji, telefonunuza sadece dik açıyla bakan kişinin ekranı görmesini sağlıyor.

Yanınızda oturan, durmadan ekranınıza bakan ve mesajlarınızı okumaya meraklı o kişiler, bu özellik aktifken sadece karanlık bir ekran görüyor.

Xiaomi cephesinden herhangi bir doğrulama veya açıklama yok fakat daha önce de büyük firmaların diğer telefon üreticilerine ilham olduğuna şahitlik ettiğimizden, Gizlilik Ekranı özelliğinin pek çok Android telefonda standart hâline gelmesini bekliyoruz.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akıllı Telefon Samsung Xiaomi Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com