Xiaomi 18 Pro, Samsung'un Sevilen "Gizlilik Ekranı" Özelliğiyle Gelecek

Samsung'un Galaxy S26 serisi ile hayatımıza soktuğu "Gizlilik Ekranı" özelliği, yakında Android telefonlarda standart hâline gelecek gibi görünüyor.

Sızıntılara göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi 18 Pro, Samsung'un son amiral gemisinde yer alan Gizlilik Ekranı özelliğiyle gelecek.

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Digital Chat Station ve Smart Pikachu gibi popüler sızıntı kaynaklarının iddialarına göre Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinde hem donanımsal hem de yazılımsal geliştirmeler sonucu özel bir Gizlilik Ekranı özelliği test ediyor.

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Samsung diğer telefonlara ilham oldu

Samsung'un hem mevcut amiral gemisi hem de gelecek amiral gemisinde yer alacak olan bu teknoloji, telefonunuza sadece dik açıyla bakan kişinin ekranı görmesini sağlıyor.

Yanınızda oturan, durmadan ekranınıza bakan ve mesajlarınızı okumaya meraklı o kişiler, bu özellik aktifken sadece karanlık bir ekran görüyor.

Xiaomi cephesinden herhangi bir doğrulama veya açıklama yok fakat daha önce de büyük firmaların diğer telefon üreticilerine ilham olduğuna şahitlik ettiğimizden, Gizlilik Ekranı özelliğinin pek çok Android telefonda standart hâline gelmesini bekliyoruz.