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Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Sızdırıldı! Çok İddialı Geliyor

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Samsung'un Galaxy S27 serisiyle tanıtacağı yepyeni model S27 Pro'nun bazı özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Sızdırıldı! Çok İddialı Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri olan Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S27 serisi büyük heyecanla bekleniyor. Seri önümüzdeki yılın başında tanıtılacak olsa da şimdiden telefonlar hakkında bilgiler gelmeye başladı. Yeni seride yepyeni bir “Pro” modelin tanıtıldığını göreceğiz.

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Galaxy S27 Pro isimli yeni modeli, standart S27 ile S27 Ultra modellerinin arasında konumlanacak ancak Ultra’ya daha yakın, premium özellikler sunacak bir model olacak. Şimdi gelen bilgiler ise Galaxy S27 Pro’nun sunacağı özellikler ile alakalı. Çok ilgi çekecek bir cihaz olma ihtimali var.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Sızdırıldı! Çok İddialı Geliyor
psa

6,47 inç ekran, gizlilik ekranı ve dahası

psa

Akıllı telefonlar hakkında güvenilir sızıntılar yapmasıyla bilinen Digital Chat Station’ın paylaşımına göre Galaxy S27 Pro modeli, 6,47 inç boyutunda bir ekranla gelecek. Bu da standart modelden daha büyük, Ultra’dan daha küçük olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Plus’tan da küçük ekranlı olacak. OLED panel ile geleceğini de eklemeden geçmeyelim.

S27 Pro ile ilgili gelen bir diğer yeni bilgi ise telefonun Galaxy S26 Ultra’nın en sevilen özelliklerinden biri olan “Gizlilik Ekranı” özelliğini sunacak olması. Bu özellik, telefonunuzun ekranına başkalarının bakmasını engelliyor. Yani farklı açılardan bakıldığında ekran karanlık gözüküyor. Böylece kamusal alanlarda ekranınızı yalnızca siz görebiliyorsunuz.

S27 Pro ile ilgili yeni bilgiler bu kadar. Daha önceki sızıntılara göre cihazda yeni nesil Snapdragon işlemci, 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş kamera, 5x optik zoom sunan 50 MP telefoto kamera gibi özelliklerde göreceğiz.

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