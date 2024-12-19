Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in daha büyük boyutlara sahip iki yeni seçeneği satışa sunulacak.

Samsung’un giyilebilir teknolojiler arasındaki en yeni üyelerinden Galaxy Ring, boyut seçeneklerini genişletiyor.

Max Jambor ve 91mobiles tarafından ortaya çıkarılan yeni bilgilere göre Galaxy Ring’in Ocak ayından itibaren 14 ve 15 numara olmak üzere iki büyük boyut seçeneği daha sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy Ring artık 14 ve 15 boyutlarında da satılacak

Hâlihazırda 5 ila 13 boyutları arasında sunulan bu akıllı yüzük, yeni seçeneklerle birlikte daha kalın parmağa sahip kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Samsung’un kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler, mevcut boyut seçeneklerine karşılık gelen SM-Q500 ile SM-Q509 model numaralarının yanı sıra yeni SM-Q514 ve SM-Q515 model numaralarını içeriyor. Yeni modellerle ilgili ek detaylar paylaşılmasa da bu numaraların Norveçli bir güvenlik kuruluşu olan NEMKO’nun Galaxy Ring için verdiği sertifikalarda yer aldığı biliniyor. Bu da yeni boyut seçeneklerinin yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi.

14 ve 15 numara seçeneklerinin özelliklerine bakıldığında 14 numaranın iç çapının 23 milimetre, 15 numaranın ise 23,8 milimetre olduğu görülüyor. Her iki model de 3,2 gram ağırlığında olacak. Mevcut boyut seçeneklerinin ağırlık aralığı ise 2,3 ile 3,0 gram arasında değişiyor.

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