Duyurulmamış '2020 Special Edition Chevrolet Camaro' Görüldü

Geçtiğimiz yıl satış rakamları düşen Chevrolet Camaro’nun yeni ve duyurusu yapılmamış bir Special Edition modeli ortaya çıktı. Araç, bir çevrimiçi yapılandırma sitesinde kendine yer buldu.

Chevrolet Camaro, daha yeni bir model olmasına rağmen baş rakibi olan Dodge Challanger’dan daha az satış yaptığı bir dönemi geride bırakmıştı. Aracın 2019 modelindeki makyaj kimsenin hoşuna gitmemiş ve aracın satışları 51 binden 48 bin civarına gerilemişti. 2019’un sonlarında tanıtılan 2020 model Camaro ise daha başarılı performans sergiliyor.

Güncellenmiş 2020 model Camaro daha ucuz olan LT1 şasiye sahip ve aracın motoru 455 beygir güç üretiyor. 6,2 litrelik V8 motor, SS şasiyle tam uyuyor. Ayrıca araç, 10 ileri vitesli şanzımana sahip. Aracın duyurulmayan Special Edition modeli de Chevrolet’in Kanada'daki yapılandırma sitesinde keşfedildi.

Yeni modelin renkleri göz alıyor:

Yeni model; 2LT, 3LT ve 2SS şasiye sahip olabilecek. 2020 Chevrolet Camaro Shock ve Steel Special Edition adlı modeller, onları diğer araçlardan ayıracak iç döşemelerle gelecek. Shock ve Satin Steel Metallic renklerindeki araçlara bir de kontrast oluşturan yarışçı şeridi eklenecek.

Her iki modelde de 20 inçlik bıçak tasarımlı alüminyum jantlar kullanılacak ve aynalar Carbon Flash ile boyanacak. Yakıt dolum kapağı siyah olacak, içi ise karbon fiberle kaplanacak. Brembo 4 pistonlu kaliper ise sarı renkli olacak. Araçlarda iç tarafta destekli diz pedleri, karbon fiber panel çerçevesi ve birinci sınıf halı kaplamalı zemin bulunacak.

Ne yazık ki sitede yer alan görseller aracın yarışçı şeritlerini içermiyor fakat yine de görsellerde bu göz alıcı boyaları görebiliyoruz. Aracın fiyatı doğrulanmadı ancak 2020 Chevrolet Camaro, 25 bin dolardan başlıyor. Aracın resmi olarak açıklanacağı tarih ise bilinmiyor.