Renault, sevilen elektrikli modeli Scenic E-Tech'i yeniledi. İşte özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Renault, elektrikli modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, yenilenen Scenic E-Tech modelini resmen tanıttı. Araç hem tasarımsal hem de teknik konularda kullanıcıları sevindirecek yeniliklerle geliyor.

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Dış tasarımda araç gamına Gök Taşı Grisi ve Mat Kayrak Mavisi olmak üzere iki yeni gövde rengi dâhil edilen yeni Scenic, 72 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen yeni 19 ve 20 inçlik aerodinamik jant opsiyonlarıyla geliyor.

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Karşınızda yeni Renault Scenic E-Tech

Fransa’daki Douai tesislerinde üretimi gerçekleştirilen ve 4,47 metrelik uzunluğa sahip olan model, 220 HP (160 kW) gücündeki elektrik motorunu korurken iki farklı yeni batarya seçeneğiyle çeşitlendirildi. Bunlardan biri 89 kWsa kapasiteli NMC batarya, diğeri ise 67 kWsa’lik LFP batarya.

89 kWsa versiyon, WLTP standartlarına göre 642 km’ye varan bir sürüş menzili sunuyor. Bu versiyonda DC hızlı şarj süresi %25 oranında kısaltılmış durumda. Araç, 150 kW tepe DC şarj gücü sayesinde %15’ten %80 doluluk oranına 28 dakikada ulaşabiliyor. İlerleyen dönemlerde sunulacak 67 kWsa’lik versiyon ise 467 km menzil ile geliyor. Bu versiyonda 165 kW tepe DC şarj gücü ile %15’ten %80 doluluğa 24 dakika gibi kısa bir sürede erişilebiliyor.

Aracın iç kısmındaki en önemli yeniliklerden biri bilgi-eğlence sistemine eklenen Google Gemini AI entegrasyonu. Sürücüler, standart Google Asistan yerine yapay zeka destekli Gemini ile doğal bir dille iletişim kurabiliyor ve araç içerisindeki karmaşık komutları ile istekleri daha rahat yönetebiliyor. mekandaki teknolojik yenilikler yalnızca bununla sınırlı kalmıyor; araçta Qi2 / MagSafe destekli havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi de artık standart donanım listesinde yer alıyor.

Otomobil, Avrupa’da 38.750 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. LFP bataryalı versiyonunun sonbaharda 31.750 euro fiyat ile gelmesinin beklendiği de eklenmiş.