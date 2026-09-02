Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yenilenen Renault Scenic E-Tech Tanıtıldı: 642 km Menzille Geliyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Renault, sevilen elektrikli modeli Scenic E-Tech'i yeniledi. İşte özellikleri ve fiyatı.

Yenilenen Renault Scenic E-Tech Tanıtıldı: 642 km Menzille Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Renault, elektrikli modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, yenilenen Scenic E-Tech modelini resmen tanıttı. Araç hem tasarımsal hem de teknik konularda kullanıcıları sevindirecek yeniliklerle geliyor.

Dış tasarımda araç gamına Gök Taşı Grisi ve Mat Kayrak Mavisi olmak üzere iki yeni gövde rengi dâhil edilen yeni Scenic, 72 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen yeni 19 ve 20 inçlik aerodinamik jant opsiyonlarıyla geliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yenilenen Renault Scenic E-Tech Tanıtıldı: 642 km Menzille Geliyor!
reno1
reno2
renoic

Karşınızda yeni Renault Scenic E-Tech

reno1

Fransa’daki Douai tesislerinde üretimi gerçekleştirilen ve 4,47 metrelik uzunluğa sahip olan model, 220 HP (160 kW) gücündeki elektrik motorunu korurken iki farklı yeni batarya seçeneğiyle çeşitlendirildi. Bunlardan biri 89 kWsa kapasiteli NMC batarya, diğeri ise 67 kWsa’lik LFP batarya.

reno2

89 kWsa versiyon, WLTP standartlarına göre 642 km’ye varan bir sürüş menzili sunuyor. Bu versiyonda DC hızlı şarj süresi %25 oranında kısaltılmış durumda. Araç, 150 kW tepe DC şarj gücü sayesinde %15’ten %80 doluluk oranına 28 dakikada ulaşabiliyor. İlerleyen dönemlerde sunulacak 67 kWsa’lik versiyon ise 467 km menzil ile geliyor. Bu versiyonda 165 kW tepe DC şarj gücü ile %15’ten %80 doluluğa 24 dakika gibi kısa bir sürede erişilebiliyor.

renoic

Aracın iç kısmındaki en önemli yeniliklerden biri bilgi-eğlence sistemine eklenen Google Gemini AI entegrasyonu. Sürücüler, standart Google Asistan yerine yapay zeka destekli Gemini ile doğal bir dille iletişim kurabiliyor ve araç içerisindeki karmaşık komutları ile istekleri daha rahat yönetebiliyor. mekandaki teknolojik yenilikler yalnızca bununla sınırlı kalmıyor; araçta Qi2 / MagSafe destekli havalandırmalı kablosuz şarj ünitesi de artık standart donanım listesinde yer alıyor.

Otomobil, Avrupa’da 38.750 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. LFP bataryalı versiyonunun sonbaharda 31.750 euro fiyat ile gelmesinin beklendiği de eklenmiş.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Türkiye'de de Üretilen Toyota Corolla'nın 60. Yılına Özel Yeni Versiyonları Tanıtıldı!

Türkiye'de de Üretilen Toyota Corolla'nın 60. Yılına Özel Yeni Versiyonları Tanıtıldı!

Araba Koltuklarına Neden Kılıf ve Örtü Örtmemeliyiz?

Araba Koltuklarına Neden Kılıf ve Örtü Örtmemeliyiz?

Mazda Türkiye'ye Geri Dönerse Hangi Modelleri Satışa Sunabilir?

Mazda Türkiye'ye Geri Dönerse Hangi Modelleri Satışa Sunabilir?

Elektrikli Araba Renault

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli Şehir İçi Otomobil Karea Fit, Yeniden Siparişe Açılıyor: İşte Fiyatı

Yerli Şehir İçi Otomobil Karea Fit, Yeniden Siparişe Açılıyor: İşte Fiyatı

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro Modelleri, Bu Yıl Daha Geç Siparişe Açılabilir! İyi de Neden?

9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro Modelleri, Bu Yıl Daha Geç Siparişe Açılabilir! İyi de Neden?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com