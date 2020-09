Yeni Wolverine Olabilecek 10 Oyuncu

Marvel Studios’un sahibi olan Disney, geçtiğimiz yıllarda 20th Century Fox'u satın almış ve böylece Wolverine gibi sevilen Marvel karakterlerinin Marvel Sinematik Evreni filmlerinde görülmesinin önü açılmıştı. Peki, yeni Wolverine kim olacak? Yeni Wolverine olacağı söylenen tüm isimleri sizin için inceledik.

Hem çizgi roman hem de sinema dünyasında sevilen bir karakter olan Wolverine, uzun yıllar usta oyuncu Hugh Jackman tarafından canlandırılmıştı. Logan filmiyle seyircileri gözleri yaşlı bir şekilde bırakan Wolverine karakterini Marvel Sinematik Evreni'nde görebilir miyiz? Söylentiler mutlaka göreceğimiz yönünde ancak Hugh Jackman’ın artık olmayacağı bilindiğine göre yeni Wolverine kim olacak?

20th Century Fox'un Disney tarafından satın alınmasıyla artık sevilen Marvel karakterlerini Marvel Sinematik Evreni’nde görmememiz için bir neden kalmadı. Endgame sonrası Marvel dünyasının çok daha ilginç bir hal alacağını düşündüğümüz zaman Wolverine karakterini yeniden görmek hiçte sürpriz olmayacak. Peki, yeni Wolverine kim olacak? Sizin için yeni Wolverine olması beklenen tüm isimleri inceledik.

Yeni Wolverine olabilecek oyuncular:

Tom Hardy

Anson Mount

Charlie Hunnam

Dafne Keen

Travis Fimmel

Richard Armitage

Jai Courtney

Scott Eastwood

Luke Evans

Scott Caan

Tom Hardy

Tom Hardy, son yıllarda yaptığı her film ve oynadığı her rol ile olumlu eleştiriler almış bir oyuncu. Wolverine olmak için de yeterli fiziğe sahip. Ancak oyuncunun uzun süreli bir anlaşma ile Marvel Sinematik Evreni’ne katılmak isteyip istemeyeceği tam olarak bilinmiyor.

Tom Hardy; Inception, Venom, Mad Max: Fury Road, Batman: The Dark Knight Rise gibi filmleriyle göz doldurmuştu. Hatta kendisinin yeni James Bond olması da söylentiler arasında. Tüm bu karmaşanın içinde uzun yıllar Wolverine olmak istemesi ise Marvel hayranlarını son derece mutlu edecektir.

Anson Mount

Anson Mount, Wolverine oynamak için biraz yaşlı gibi görünebilir ancak fiziksel özellikleri, öfkesini yansıtması ve güçlü sesi ile normalde bile bir Wolverine gibi görünüyor. Olası bir filmin zaman çizelgesi ne olur bilinmez ancak Anson Mount, son derece başarılı bir İhtiyar Logan olabilir.

Anson Mount, AMC kanalındaki Hell on Wheels dizisinde Cullen Bohannon rolüyle kendine güçlü bir hayran kitlesi kazanmıştı. Inhumans dizisinde de başrollerden birini canlandıran Mount, o rolüyle çok beğenilmese de Marvel dünyasına yabancı olmayan bir oyuncu.

Charlie Hunnam

Çizgi romanda gördüğümüz ve sinemada izlediğimiz Wolverine koyu saçlı bir karakter olduğu için sarışın oyuncular pek cazip gelmiyor ancak Charlie Hunnam gibi hem fiziki olarak oldukça güçlü hem de oynadığı rollerde öfkesini ve dramatik yönünü gösterebilen genç bir oyuncu neden yeni Wolverine olmasın?

Charlie Hunnam, uzun yıllar Sons of Anarchy dizisinde başrolü canlandırarak büyük beğeni topladı. Ardından Arthur: Legend of the Sword filminde King Arthur rolüyle de olumlu eleştiriler alan Hunnam, oyunculuğunun geniş bir yelpazeye sahip olduğunu gösterdi.

Dafne Keen

Wolverine karakterini onun kızından daha iyi kim canlandırabilir? Dafne Keen, Logan filminde gördüğümüz Logan’ın DNA’sını taşıyan X-23 karakterini canlandırmıştı. Yani bu karakter için bir nevi Wolverine’in kızı diyebiliriz. Hazır ellerinden çıkan bıçaklara da sahipken neden olmasın?

Yeni Wolverine için bir kadın ya da siyahi bir oyuncu söz konusu olabilir. Marvel’ın çizgi roman dünyasında bu tip değişimlerle sık sık karşılaşıyoruz. Ayrıca Dafne Keen henüz 13 yaşında. Yani bugün Wolverine olsa, önümüzdeki onlarca yıl onu izleyebiliriz. Marvel için de oldukça iyi bir yatırım olacaktır.

Travis Fimmel

Travis Fimmel, tıpkı Charlie Hunnam gibi sarışın olduğu için Wolverine olarak nasıl duracağı tam olarak bilinmeyen bir oyuncu. Ancak fiziki olarak son derece güçlü bir oyuncu olduğu için gerekli aksiyon sahnelerinde başarılı bir performansa imza atacağı düşünülüyor.

Vikings dizisinde uzun yıllar izlediğimiz Travis Fimmel, dizi boyunca gücünü ve oyunculuk yeteneğini ortaya çıkarmıştı. Warcraft: The Beginning filmiyle de beğeni kazanan oyuncunun belki Wolverine olmasa bile bir gün bir Marvel karakterine hayat vereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Richard Armitage

Hollywood dünyasında Richard Armitage için Hugh Jackman bakışlı deniyor. Dikkat ederseniz kendisi oldukça da benziyor. Fiziki olarak da son derece güçlü olan oyuncunun Wolverine olmaması için akla gelen tek neden yaşı. Uzun yıllar bu karakteri canlandırması için daha genç bir oyuncu olması gerektiği düşünülüyor.

Robin Hood filmi performansı ve Hobbit üçlemesinde canlandırdığı Thorin Oakenshield karakteriyle oldukça büyük beğeni toplamıştı Richard Armitage. Aynı zamanda kendisi Wolverine: The Long Night isimli podcast serisinde Wolverine’i seslendiriyor. Yani Armitage zatan Wolverinde. Yeni bir filmde neden yer almasın?

Jai Courtney

Jai Courtney, tabiri caizse dağ gibi bir adam, üstelik oldukça da kıllı. Yani bu demek oluyor ki uzun boyunu saymazsak, kendisinden başarılı bir Wolverine olabilir. Çünkü Wolverine karakteri filmlerde çok yansıtılmasa da dışarıdan vahşi bir hayvan gibi görünüyor ve oldukça kıllı. Elbette bu noktada karakterin yufka yüreğinden bahsetmeden geçmek olmaz.

Spartacus dizisinde Varro rolüyle oldukça sevilen oyuncu; Zor Ölüm 5, Terminator Genisys gibi filmlerde de başarılı bir performans sergilemişti. Yaşı da henüz genç olan oyuncunun Wolverine olmaması için akla gelen hiçbir neden yok. Üstelik Hugh Jackman ile hemşeri olduğunu yani Avustralya doğumlu olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Scott Eastwood

Efsane oyuncu Clint Eastwood'un oğlu olan Scott Eastwood’un adının Wolverine ile birlikte anılmasının en büyük nedeni verdiği bir röportaj. Röportaj sırasında Wolverine karakterine hayran olduğunu söyleyen Eastwood’un, Wolverine karakterini canlandırmamak için gözle görülür hiçbir nedeni yok.

Pacific Rim: Uprising, Hızlı ve Öfkeli 8, Suicide Squad filmlerinde oldukça başarılı bir performans sergilemiş olan Scott Eastwood’un yaşı da oldukça genç. Aksiyon sahnelerine alışkın olduğu düşünüldüğü zaman uzun yıllar Wolverine olarak beyazperdede görebileceğimiz bir oyuncu.

Luke Evans

Luke Evans, henüz yıldızını parlatacak role bir türlü ulaşamamış fakat son derece yetenekli bir oyuncu. Hugh Jackman ile benzerliği düşünüldüğü zaman kendisini Wolverine olarak görmememiz için hiçbir neden yok. Ayrıca daha önce bir Wolverine seslendirmesi yaptığını da unutmamak gerekiyor.

Hobbit üçlemesi, Hızlı ve Öfkeli 6, Dracula Untold gibi filmlerde sergilediği başarılı performanslarla olumlu eleştiriler alan Luke Evans, farklı sahnelerde sergilediği yeteneklerle oldukça dikkat çekmişti. Marvel Sinematik Evreni’nde yer almayı hak ettiği düşünülüyor.

Scott Caan

Scott Caan, pek çok kişinin yeni Wolverine favorilerinden bir tanesi. Bunun en büyük nedeni çizgi romanlarda anlatılan Wolverine ile neredeyse aynı boyda ve yapıda olması. Avengers ekibinin yanında biraz kısa duracak olsa da kısa boylu hayranlar tarafından sevileceği söyleniyor.

Ocean’s serisinde sergilediği başarılı performanslarla tanınan Scott Caan, aksiyon sahnelerine hiçte yabancı değil. Marvel Sinematik Evreni’nin kendine has mizah zamanlamasına da kolayca uyum sağlayabileceği düşünülen oyuncu, yeni Wolverine için öne çıkan isimlerden.

Sizin için Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olacağı düşünülen Wolverine karakterine hayat verecek yeni oyuncu kim olacak sorusuna yanıt olabilecek favori isimleri listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Hugh Jackman’ın yeri dolmasa da, yeni Wolverine için favori isminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.