Geçtiğimiz aylarda 21st Century Fox, Marvel Studios'un sahibi olan Disney tarafından satın alınmıştı. Bu sayede Marvel, bazı ünlü süper kahramanlarının yayın haklarını tekrar elde etmiş oldu. Bu bağlamda ortaya çıkan bilgilere göre Disney, Wolverine'i Marvel Sinematik Evreni'ne getirmeyi planlıyor.

21st Century Fox ve Marvel'ın Disney çatısı altında birleşmesi, birçok yeni yapımın geleceği ve yayın hakları Fox'un elinde olan Wolverine gibi bazı ünlü süper kahramanların Marvel Sinematik Evreni'ne eklenmesi konusunda bir ışık yakmış oldu. Daha önce elde edilen bilgilere göre Disney, üçüncü bir 'National Treasure' (Büyük Hazine) filmi ve yeni bir Scream (Çığlık) filmi yapıyordu. Ayrıca Taskmaster'ın da yeni çıkacak Black Widow filminde baş kötü karakter olacağı ortaya çıkmıştı ve bu haberlerin hepsi doğrulandı.

Şimdi yine Disney'den gelen bilgilere bakılacak olursa Disney; Wolverine'i, yeni Black Panther filminin hikâyesine dâhil etmeyi planlıyor. Black Panther'in hikâyesi, Adamantium maddesinin Wakanda'da bulunması üzerinden Wolverine'e bağlanacak. Birçoğumuzun bildiği üzere Adamantium, Afrika'da bulunan bir maddenin eritilmesiyle yapay bir şekilde oluşturulmuş, Wolverine'in bütün iskelet sistemini kaplayan metal benzeri bir madde.

Yeni Wolverine'i kim oynayacak?

Çizgi romanlarda, Adamantium maddesi orijinal olarak Captain America'nın da kalkanını geliştiren Dr. Myron Maclain tarafından üretilmişti fakat bu yeni Wakanda konseptiyle Adamantium'un Marvel Sinematik Evreni'nde daha farklı bir kökene sahip olacağı düşünülüyor. Bu garip metalin Wakanda'da, Black Panther'in kız kardeşi Shuri tarafından bulunup Adamantium'a dönüştürülebileceği de ortaya çıkan varsayımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca Wolverine'in Adamantium kaplama iskelet sistemini veren Weapon X projesi de Wakanda tarafından planlanmış bir olay olarak karşımıza çıkabilir. Olaylar bu şekilde gelişirse 21st Century Fox'un X-Men serisinde yer alan Wolverine'den çok daha farklı bir karakter izleyeceğiz gibi duruyor.

Merak edilen bir diğer soru da Marvel Sinematik Evreni'nde Wolverine'i kimin oynayacağı. Ne yazık ki Hugh Jackman bu rol için kendisine götürülen teklifi reddetmiş durumda. Hugh Jackman yerine Disney, Taron Egerton ve Keanu Reeves gibi isimlerle Wolverine rolü için anlaşmaya çalışıyor. Tabii yeni Wolverine'i kim canlandırırsa canlandırsın, Hugh Jackman'ın 'Logan' filminde ortaya koyduğu son performansını geçmek için epey bir çaba göstermesi gerekecek.