Yeni Zelanda'da yaramaz bir papağan, bir GoPro kamerasını çalıp Fiordland bölgesi üzerindeki uçuşunu videoya aldıktan sonra sosyal medyada gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda’da yapılan kazılar sırasında bulunan bir papağan fosili, dünyanın bilinen en büyük ve en ağır papağanı Kakapo’dan 2 kat daha büyük bir türe ait çıkmıştı. Orta Otago adlı kısımda bulunan St. Bathans’ta yapılan kazılar sonucu dünyanın en büyük papağanına ait kanıtlar ortaya çıkmıştı ve sonuçlar şaşırtmıştı.

Haricinde ise yine geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da bulunan ve nesli tükenmekte olan bir kakapo papağanına beyin ameliyatı yapılmıştı ve sizlere duyurmuştuk ve o zaman 56 günlük olan yavru kuşun ameliyatı başarılı geçmişti ve iyileşmişti. Bu defa da yeni Yeni Zelanda'da bir papağan, GoPro kamerasını çalarak Fiordland bölgesi üzerindeki uçuşunu kaydetti.

Kea türünden olan Yeni Zelanda'daki papağan GoPro ile kayıt yaptı

Bu Kea olarak bilinen papağan türü, meraklı doğasıyla ünlü olarak bilinir. Genellikle insanlardan cüzdan, mücevher ve diğer eşyaları çalarken tespit edilirler. Papağanın macerasının videosu, ailesi Fiordland'da yürüyüş yapan Alex Verheul tarafından YouTube'da paylaşıldı. Görüntülerde papağan bir balkonun köşesine durmuş, kameraya doğru hücum edip gagasıyla yakalamadan önce görülüyor.

Kuş daha sonra inmeden önce vahşi doğanın yemyeşil çayırları ve vadileri boyunca kamera ile havalanır. Daha sonra da kamerayı gagalamaya başlar ve kameradan bir parça plastik koparır. Kepler Track'te yürüyüş yapan Verheul ailesi, yerel televizyon programı Seven Sharp'a bu yaşanan olayı aktarmalarını istedi.

Kamera papağan tarafından çalındıktan sonra aile, kuş seslerini takip ederek kameranın izini sürmeyi başardı. GoPro'nun sahibi Verheul ailesi; "Aşağıdaki sesi takip ettik, onları bir ağaçta asılı halde görebiliyorduk ve belli ki geldiğimizi duymuşlar ve GoPro'yu bırakmışlardı. Oğlum, bir kuşun konması için iyi bir yer gibi göründüğü kayaları kontrol etmeye karar verdi ve orada hala orada oturuyor, hala video kaydına alıyordu" dedi. Ayrıca aile, kameranın kulübeden yaklaşık 3 bin metre uzakta bulunduğunu söyledi. Verheuls, olayın tamamının video kaydına alınmasından dolayı şok olduklarını söyledi.

Papağanın GoPro'yu çalma anı videosu