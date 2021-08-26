Yeni Daica Duster Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Romanya merkezli otomobil üreticisi Dacia, Türkiye'de yoğun ilgi gören Duster modelinin makyajlı ve EDC yani otomatik şanzımanlı versiyonunu ülkemizde satışa sundu.

Bugüne kadar dünya çapında 2 milyon satış adedine ulaşan Dacia Duster, yenilenen makyajlı modeli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Makyaj operasyonu ile birlikte Renault'dan tanıdık olduğumuz EDC otomatik şanzımana kavuşan SUV model, Comfort, Prestige ve ve Prestige Plus olmak üzere 3 farklı donanım paketi ile birlikte lansmana özel satış fiyatlarına sahip.

Hem tasarım hem de donanım olarak yeniliğe giden Dacia ailesi, Duster'ın elektrikli direksiyon sistemini tamamen yenileyerek orta ve hızlı sürüş hızına daha uygun bir hale getirmeyi amaçlamış. Dilerseniz 2*9 bin TL'den başlayan satış fiyatına sahip makyajlı Dacia Duster'ın özelliklerine daha yakından bakalım.

Yenilenen Duster, Dacia'nın yeni marka kimliğini yansıtıyor

C SUV segmentinin liderlerinden biri olan Dacia Duster, Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş'ın açıklamalarına göre Türkiye'de bugüne kadar 114 bin 462 alıcıya ulaşmış durumda. Makyajlı versiyonda ilk defa gördüğümüz ve markanın kimliğini yansıtan unsurlardan Y şeklindeki LED far grubu ve krom görünümlü ön ızgara, Duster'ı geçtiğimiz yıl tanıtılan Stepway'e benzer bir hale getirmiş.

İç kabininde koltuk döşemelerinden başlıklarına kadar yenilemeye giden ve koltuk ısıtma gibi özelliklere kavuşan Dacia Duster, aynı zamanda bilgi-eğlence sisteminde 8 inçlik dokunmatik ekrana sahip. Duster, aynı zamanda donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemine sahip.

Yenilenen Dacia Duster, şu anda ülkemizde 5 farklı motor seçeneğine sahip. Benzinli tarafta 90 beygirlik 6 ileri manuel şanzımana sahip TCe 4x2, 150 beygirlik 6 ileri manuel şanzımanlı 4x4 ve son olarak 150 beygirlik TCe 4x2 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor. Benzinli tarafta LPG ile desteklenen ECO-G 100 beygirlik motorun olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Duster'ın dizel motor seçeneğine baktığımız zaman, bizleri 4x3 veya 4x4 seçenekleri bulunan 6 ileri manuel 115 beygirlik dCi motorun karşıladığını görüyoruz.

Yenilenen Dacia Duster fiyat listesi