Toyota'nın sevilen modeli Corolla, 2022 yılına özel yenilenen tasarımıyla satışa sunuldu. Yeni özelliklerin dahil edildiği araca iki de yeni renk seçeneği eklendi.

Dünya genelinde 50 milyondan fazla satarak geçilmesi oldukça güç bir rekora imza atan otomobil devi Toyota’nın efsane Corolla modeline, 2022 yılı için güncelleme geldi. Toyota’nın düzenli olarak geliştirdiği ve de yeni özellikler eklediği Corolla Sedan modeli; yenilenen tasarımıyla Türkiye’de de satışa sunuldu.

Yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle birlikte sevenleriyle buluşmaya hazır olan 2022 model Corolla Sedan; yeni yılda Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Yeni model yılıyla birlikte Corolla Sedan, segmentindeki iddialı yerini daha da sağlamlaştıracak gibi duruyor.

Yeni tasarımıyla Corolla Sedan artık çok daha şık

2022 model Corolla’nın C-Pack versiyonlarında, yenilenen bir tasarıma sahip olan 17 inç alüminyum jant seçenekleri mevcut. Bu yeni jantlar Corolla Sedan’ın tasarımını daha önce olduğundan daha şık bir hale getirirken; Flame ve Flame X-Pack paketlerinde de ambiyans aydınlatma özelliği sayesinde kabinde bizi daha etkileyici bir atmosfer karşılıyor.

Buna ek olarak Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğinin yanında bir de ek güvenlik geliştirmeleri ekleniyor. Ayrıca yenilenen Corolla Sedan’ın tüm versiyonlarında aracı daha kullanılabilir bir hale getirecek olan yeni nesil USB-C tipi girişler bulunuyor.

Bu yeni özelliklerin yanında 2022 model Corolla Sedan’ın bir de yeni renk seçenekleri bulunuyor. Yeni modelle birlikte Corolla Sedan satın alacak kişiler, halihazırda var olan renk seçeneklerinin yanında Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri arasında da tercih yapabilecek. 350.550 TL’den başlayan fiyatıyla 2022 model Corolla Sedan şimdi satışta.