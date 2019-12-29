Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görkemli yerli araba lansmanında gözden kaçan bir ayrıntı sonradan dikkar çekti. TOGG üretici üyeleri arasında yer alan Karsan Yönetim Kurulu başkanı İnan Kıraç, tören sırasında sahneye çıkmadı. Daha sonradan yapılan bir haberle birlikte Kıraç'ın aylar önce projeden çekilmiş olduğu ve törenin heyecanına gölge düşürmemek için açıklamasını ertelediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) ait yerli otomobil projesi, ülke ve dünya genelinde büyük ilgi toplamayı başardı. Dünya basınında, ülke basınında ve sosyal medyada yapılan haber ve gönderilerle çeşitli övgü ve eleştirilere tabi tutuldu.

Yakın zamanda yapılan bir haber, yerli otomobilin üretim kadrosunda oluşan önemli bir değişikliği gün yüzüne çıkardı. Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a göre üretici TOGG üyeleri arasında yer alan İnan Kıraç, projeden çekildi.

Tanıtım törenine olan dikkati bozmamak için bildirmemiş

Serpil Yılmaz, yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı Gebze'deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen lansmanda üretici TOGG üyeleri arasında yer alan İnan Kıraç’ın sahneye çıkmadığına dikkat çekti. Yılmaz'ın aktardığına göre Kıraç 3-4 ay kadar önce Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini söylemişti. Ancak lansman heyecanını baltalamamak adına projeden ayrıldığına dair yapacağı açıklamayı erteledi.

Konuyla ilgili bilgi sağlayan Serpil Yılmaz, yazısında olaydan şu şekilde bahsetti:

"Törende anons edilen ‘5 babayiğit’ sahneye eksik kadroyla çıkıyor. Bu proje için Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın kurduğu Kök Grubu sahnede yer almıyor.

Bundan 3-4 ay önce Kıraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini bildirmişti. TOGG'da elektrikli minibüs, otobüs gibi ticari araçlar üreten tek otomobil sanayicisi Kıraç, törene gölge düşürmemek için ‘ayrılma kararını’ ilan etmeyi ötelemiş."

Ancak bu karar çok önceden alınmış bir karar olduğundan dolayı arabanın tanıtımında büyük bir aksaklık yaratmamış. Yeni elektrikli yerli araba 2022 yılında seri üretime geçecek ve görünüşe göre biz bu zamana kadar hem ilk araba hem de daha sonradan çıkarılacak modellerle ilgili bilgiler edinmeye devam edeceğiz.