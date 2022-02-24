Yerli otomobil projesi TOGG ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamalarda, otomobilin ne zaman yollara ineceğine ve bataryaların nasıl şarj edileceğine değinildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'na katıldı. Etkinlikler kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG ile ilgili de konuştu. Bakan Yardımcısı, aracın ne zaman çıkacağına dair yeni bir açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarında "TOGG için artık hep birlikte geri sayımdayız. TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz. Bunun da heyecanını duyuyoruz." ifadelerini kullanan Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yalnızca bir otomobil olmayacağını, bir yandan otomotiv diğer yandansa mobilite sektörünü etkileyeceğini söyledi.

"Tüm Türkiye'ye hızlı şarj altyapısı kurulacak"

"Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamalarda bu bataryaların nasıl doldurulacağına ilişkin de bilgi verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 81 iline hızlı şarj altyapısı kurulacağını belirtti. Kacır'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Çok yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de kurulacak hızlı şarj altyapılarına, ilişkin bir destek programına da çıkacağız ve hedefimiz 1 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanını, 81 ilimizin tümünü hızlı şarj altyapısıyla donatmak. Bunun da bütün hazırlıklarını tamamladık. İnşallah hızla bunu da hayata geçirmiş olacağız ve Türkiye, milli markasıyla dünyaya güçlü bir mesaj da vermiş olacak...